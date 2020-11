Vláda omezila počet lidí v obchodech, žádá o nouzový stav do 20. prosince

S omezením počtu lidí v obchodech počítá nový epidemiologický systém (PES), který dává návod pro rozvolňování opatření či jejich přitvrzení.



„Je pravda, že jsme se na těch patnácti metrech čtverečních neshodli s Hospodářskou komorou a se Svazem průmyslu a obchodu,“ hájí restrikci, kterou schválila vláda, vicepremiér za ANO Karel Havlíček.

Omezení v obchodech jako v Polsku a na Slovensku

„Opatření jeden ku patnácti metrům čtverečním platí v Polsku a na Slovensku,“ řekl Havlíček. Žádné problémy v sousedních zemích s omezením počtu lidí v obchodech nevznikly, tvrdí ministr průmyslu a obchodu



Nouzový stav v Česku platí již od 5. října, na třicet dnů ho vyhlásila vláda, na delší dobu to musí schválit poslanci. Poslanci by měli o žádosti vlády rozhodnout na mimořádné schůzi ve čtvrtek.

Ministerstvo zdravotnictví začalo od pondělí zveřejňovat rizikové skóre, podle kterého se mohou začít uvolňovat protikoronavirová opatření rozdělená do pěti pásem podle v pátek představeného protiepidemického systému (PES).

Nyní v celém Česku platí opatření podle nejhoršího pátého stupně. I ten však umožňuje, aby se ve středu vrátili do škol žáci prvních a druhých tříd základních.

Ministr zdravotnictví odmítl plošné testování učitelů

Ministr Blatný po jednání vlády odmítl opakované plošné testování všech 170 tisíc učitelů na covid-19. Nebylo by podle něj logisticky zvládnutelné a znamenalo by velkou finanční zátěž. Ministerstvo zdravotnictví chystá jen testování vybraných skupin učitelů a žáků.



Počet nově nakažených koronavirem v Česku začal mírně klesat, což vyjadřuje i současné epidemiologické skóre 70 na škále nula až sto. To odpovídá nižšímu stupni ohrožení, čtvrtému.

Když takové skóre vydrží až do středy, může vláda do konce týdne rozhodnout o tom, že pro celou Českou republika platila od pondělí opatření podle čtvrtého stupně rizika.

Znamenalo by to mj., že zákaz nočního vycházení by platil až od 23 hodin, do páté hodiny ranní. Do škol by se také již v pondělí 23. listopadu mohli vrátit všichni žáci z prvního stupně škol a z posledního ročníku základních i středních škol. Na omezení počtu lidí v obchodech by se nic nezměnilo.

Proti­epi­de­mi­cký

systém STUPEŇ

1 STUPEŇ

2 STUPEŇ

3 STUPEŇ

4 STUPEŇ

5 Rizikový index 0-20 21-40 41-60 61-75 76-100 Ochrana nosu a úst - Hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech - Svatby, pohřby a bohoslužby - Návštěvy ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb - Omezení volného pohybu osob - Omezení provozu orgánů veřejné moci a správních úřadů - Poskytování ubytovacích služeb - Školství - Sportovní soutěže - Rekreační sporty - Bazény, wellness centra - Kultura - Muzea, galerie - Hrady a zámky, památky - Knihovny - Herny, kasina, sázkové kanceláře - Provozovny stravovacích služeb - Konzumace alkoholu na veřejně přístupných místech - Nákupní centra - Maloobchod - Ostatní služby s provozovnou - Podnikatelské subjekty - výrobní a skladové provozy - Podnikatelské subjekty - kancelářské a ostatní provozy - Lázně - Vězeňství - Nezbytnost vyhlášení nouzového stavu - Kontrola dodržování opatření -

„Bez existence nouzového stavu se tato tabulka stává bezcennou,“ řekl poslancům minulý týden ministr zdravotnictví Jan Blatný. Bez nouzového stavu nelze podle něj například omezit shromažďování.



Za neděli 15. listopadu přibylo 1 887 nových případů nákazy koronavirem, hospitalizováno je 7 200 lidí, s nemocí covid-19 zemřelo v České republice dosud 6208 lidí.



Vláda projedná mimo jiné také plán na podporu sportovních organizací, které jsou významně postiženy dopady koronavirové krize a návrh nařízení o ochraně zdraví při práci, který zařazuje koronaviry SARS, MERS a SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19 mezi biologická rizika při práci.