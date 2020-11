Pod tisíc případů se Česko dostane dřív než v půli prosince, míní Dušek

9:24

Hranici tisíce případů denně by Česko mělo dosáhnout dříve než v polovině prosince. Radiožurnálu to v pondělí ráno řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Rozhodující podle něj bude vývoj v pracovních dnech tohoto týdne po úterním svátku, který by měl přispět ke snížení kontaktů.