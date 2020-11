Rok od počátku pandemie do Česka zamíří první vakcíny proti covidu-19

17:52

První dávky vakcíny proti koronaviru by do Česka měly dorazit na počátku ledna, uvedlo pro iDNES.cz ministerstvo zdravotnictví. Resort má momentálně v různých fázích rozjednáno dodání celkem sedmi milionů dávek od třech různých farmaceutických společností. Očkovat by se díky nim mohlo až 4,5 miliony obyvatel, většina dávek však dorazí až v dubnu.