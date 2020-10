Armáda ocenila chlapce, kterému se smáli za roušky. Koupila je i Maláčová

Netušila jsem co spustím...každopádně Jirka je na škole v přírodě. Šťastnej a spokojenej, se spolužákama v pohodě. A to je hlavní. Moc děkuju za nás oba všem za podporu! Jirka si to zaslouží a jsem si jistá, že tahle zkušenost mu ( a nejen jemu, ale i dalším “ mimoňům” kteří zrovna nezapadají do davu) do budoucna pomůže stát si za tím co dělá a věřit v to, co cítí , že je správné. Jsem dojatá, budem se snažit poslat roušky všem, komu jsme slíbili( i když prosím o strpení, myslím, že mu chvilku potrvá vše pokrýt). Opravdu si vážím všech reakcí a děkuju, že jste mi pomohli ukázat Jirkovi, že svět je ještě v pořádku!❤️