Chlapec šil roušky, spolužáci se mu proto smáli. Jsi hrdina, vzkazují lidé

„Můj syn už několik týdnů šije roušky. Chtěl je rozdávat ve škole, dozvěděl se, že jsou hnusný a on divnej. Je nešťastnej,“ napsala minulý týden na svůj facebookový účet matka chlapce z pražské Hostivaře.

Dodala, že chce synovi dokázat, že tvrzení spolužáků jsou hloupá. „Jsem na něj pyšná a pomůžu mu je rozdat tam, kde to ocení. Pomůžete mi prosím ukázat mu, že to, co dělá, je naopak úžasné? Že to, že ve třinácti perfektně šije na stroji a chce udělat něco pro ostatní, je naopak super frajeřina?“ dodala matka s tím, že chlapci potřebuje dokázat, že „svět je ještě v pořádku“.

To se povedlo. Příspěvek si již vysloužil téměř 40 tisíc reakcí a 11 tisíc komentářů. „Můžete prosím vašemu synovi vyřídit, že dělá velmi záslužnou práci a opravdu ne každý je umí šít. Přiznávám se, že ani já to neumím a proto říkám, máte opravdu šikovného syna,“ píše jeden z uživatelů Facebooku. „Nenech se otrávit ubohými spolužáky, kdo z nich by přišel na to pro druhé udělat něco podobného. Jsi u mě hrdina,“ píše další.

Matka později doplnila, že její příspěvek nebyl o šikaně. „Vidím, že to lze chápat i tak. Ale tohle prosím neřešme. Ne tady a teď. Chtěla jsem pouze Jirkovi ukázat, že to, co dělá, je super a podpořit ho,“ uvedla a poděkovala za vlnu podpory.

Ta přišla ze všech stran. Někteří lidé si u chlapce roušky objednali, samotný příspěvek pak sdíleli i někteří politici. „Tenhle mladý muž je frajer! Doufám, že si u něj můžu roušku objednat, budu ji moc ráda nosit!“ napsala třeba ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. „Skvělá práce!!! Je to frajer a rád šířím dál,“ napsal zase poslanec za TOP 09 Dominik Feri na svém Instagramu.

