Prymulův dvoutýdenní scénář: stop pro kulturu a zavření druhých stupňů škol

Roman Prymula ve středu oznámil, že Česko – vzhledem k tempu šíření nákazy – na dva týdny čekají nová, razantní opatření. Podrobnosti k balíku opatření chce Prymula sdělit ve čtvrtek.

Podle zjištění MF DNES by omezení mohla dopadnout i na základní školy. Což už o víkendu ministr naznačil v rozhovoru pro MF DNES. „Ve scénářích není vyloučeno, že druhý stupeň nějaké omezení potká,“ řekl. Jinými slovy: V nejpostiženějších regionech by žáci 2. stupně přešli na výuku z domova.

To bude pro mnohé školy problém. Podle šéfa Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by na přípravu distanční výuky potřebovaly alespoň měsíc, nikoliv jen pár dní. „Jsme připraveni lépe než na jaře, ale nejsme připraveni na sto procent. Některé školy ano, ale jiné na třicet procent. Některým žákům stále chybějí počítače,“ vysvětlil Černý.

Karanténa v hotelu

Do divadel, kin a na koncerty podle Prymulova „scénáře“ nejméně 14 dní nikdo nepřijde. „V úterý jsme jednali s kulturní scénou. Takže ohledně kultury opatření rozhodně budou,“ přiblížil MF DNES Prymula s tím, že se jedná o úplném uzavření například divadel.

Ministr Prymula přiblížil novinku, která má snížit přenos viru mezi rodinnými příslušníky. Nakažený člen rodiny by mohl strávit karanténu v hotelu vybraném vládou. „Jde o lidi, kteří nemají možnost dodržovat doma karanténu tak, aby nebyli v kontaktu se svými blízkými. Těm zajistíme možnost, aby mohli být po dobu deseti dní jinde. To mohou být hotely,“ řekl ministr.

To potvrdil Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. „Jednáme s vládou, mapujeme kapacitu. Obdobná debata se vedla už při první vlně, takže když nás teď oslovil premiér Babiš, souhlasili jsme, že určitě pomůžeme,“ uvedl.

Školy v nejistotě

V nejistotě jsou i ředitelé základních škol. „Zatím k tomu nic nevíme, ale uzavření druhého stupně a přechod na distanční výuku se dal očekávat. Víc už toho asi nebude, první stupeň ani mateřské školy nebyly uzavřené ani na jaře, pouze dobrovolně,“ řekl Michal Kaderka z Učitelské platformy. Podle něj panují mezi učiteli na distanční výuku rozdílné názory.

„Jestli to druhý stupeň zvládne? Některé školy to už na jaře zvládly bravurně, jiné naopak ne, a je teď otázkou, jestli to během září stihly dohnat. Jestli se stihly dovybavit technologiemi a naučily se s nimi pracovat. Ne vždy je ale chyba jen na straně školy - když je doma šest členů rodiny, tak tam těžko uděláte prostor k distanční výuce,“ zdůraznil Kaderka. Celkově jsou podle něj ale učitelé nyní připraveni na dálkovou výuku lépe než na jaře.

„Některé školy mají stejně už třídy v karanténě, takže de facto čekáme, co přijde každým dnem,“ řekl šéf Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. „Nepovažuji za nemožné, že od pondělí půjdou školy na distanční výuku. I tak říkám, že prezenční výuka je lepší,“ dodal. Na případný přechod základních škol na distanční výuku se chystá i ministerstvo práce a sociálních věcí.

„Krizové ošetřovné mám připravené od července. V současné situaci potřebujeme mít nástroj, díky kterému by v případě zavíraní škol nezůstaly rodiny s dětmi bez peněz. Musíme být připraveni. Nechci abychom pak byli překvapeni jak silničáři, když přijde první sníh,“ řekla pro MF DNES ministryně Jana Maláčová.

„Pokud vláda na návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly rozhodne o dalším omezení kulturního života v ČR, nepodpořím tento návrh na jednání vlády, pokud nedostanu další peníze do dotačních programů na záchranu kultury, ať se jedná o subjekty podnikající v kultuře, neziskové nebo veřejné organizace či jednotlivce,“ řekl MF DNES ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Ministr Havlíček na dotaz, zda se budou zavírat hospody odpověděl jasně: „Nechystáme vypnout hospody. Nevíme, co nastane. Teď je to posunuté o hodinu, tak to na někoho dopadlo samozřejmě trošku nepříjemně, ale myslím, že se ta hodina přežít dá. Což odpovídá i ostatním zemím a stále držíme to, co jsem řekli. Tedy, že ekonomiku vypínat nechceme.“

Medici na frontu

Na kompenzaci pro podnikatele je připraveno i ministerstvo průmyslu a obchodu či ministerstvo dopravy. „Chystáme dva významné programy pro velmi postižené segmenty. Jeden se připravuje na ministerstvu dopravy. Je to program, který bude speciálně určen pro autobusovou dálkovou dopravu. Protože ty se ještě nepostavily na nohy a jsou naprosto utlumený. Čili mají na leasingy autobusy a nejsou schopní to splácet. V programu bude jedna miliarda korun. Je to připraveno v mezirezortu (mezirezortní připomínkové řízení před zařazením na jednání vlády, pozn. red.). Další program je covid-kultura dvojka. Kde bude asi 750 milionů korun,“ uvedl pro MF DNES ministr obou rezortů Karel Havlíček.

V rámci nouzového stavu, který se vyhlašuje podle krizového zákona, může vláda nařídit i pracovní povinnost či výpomoc. Právě to byl jeden z argumentů ministra Prymuly, aby nouzový stav u nás byl znovu zaveden. Chce totiž do nemocnic povolat na pomoc mediky z lékařských fakult. Návrh mu ale musí ještě schválit vláda. Jednat má v pondělí.

Lékařské fakulty jsou připraveny pomoci. „Jak naše, tak i ostatních šest fakult zastoupených děkany v Asociaci, jsou připraveny pomoci,“ řekl MF DNES zastupující předseda Asociace děkanů lékařských fakult a vědecký pracovník 2. LF Univerzity Karlovy Vladimír Komárek.

„Studenti budou stejně jako na jaře ochotni pomáhat,“ dodal. Studenti tehdy pomáhali v odběrových centrech, na intenzivní péči, na urgentních příjmech či v call centrech. Někteří studenti pomáhají už nyní. Ve Všeobecné fakultní nemocnici je teď dobrovolně na výpomoc asi sedmdesát mediků, přibližně dvacet jich jezdí společně se Zdravotnickou záchrannou službou hlavního města Prahy.

Nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku podruhé v řadě výrazně překonal stávající rekord. Po úterních skoro 4 500 přibylo ve středu 5 335 případů, což je vůbec nejvyšší denní přírůstek od začátku epidemie. Přibylo také dalších 19 lidí s covidem-19, kteří zemřeli. V Praze přibylo ve středu 843 potvrzených případů, což je mírný pokles oproti úterý.