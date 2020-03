Kvůli koronaviru má přijít méně poslanců. Návrh ošetřovného se může změnit

„Ošetřovné by mohly nově čerpat všechny rodiny s dítětem do třináctých narozenin. Je to 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.



Stát se chystá doplatit ošetřovné, které doposud bylo jen pro rodiče do 10 let za celou dobu uzavření škol či školek, a to rodičům dětí do 13 let. Schvalovat to budou poslanci v úterý dopoledne ve stavu legislativní nouze na mimořádné schůzi. Znamená to, že se nemohou projednávat jiné návrhy zákonů, než od vlády, že je mohou poslanci schválit za jediný den, ale že mohou návrh měnit.

„Počítám s tím, že z našeho klubu by mělo být na schůzi přítomno 12 členů a že celkově tam bude polovina ze všech poslanců,“ uvedl pro iDNES.cz šéf poslaneckého klubu ODS a první místopředseda strany Zbyněk Stanjura. Říká, že redukovaný počet poslanců kvůli riziku šíření infekce byl jeho nápad.

Šéf lidovců Marian Jurečka také souhlasí s tím, že strany zredukují v úterý své zastoupení, aby snížily riziko. I lidovci tak počítají, že zákon bude schvalovat jen pět členů poslaneckého klubu KDU-ČSL.

„Je to v této mimořádné situaci správná věc. A mám už nachystané pozměňovací návrhy. Chceme, aby ošetřovné bylo vypláceno v plné výši a ne jen šedesát procent denního vyměřovacího základu. Nárok by ho podle našeho názoru měli mít rodiče dětí do 15 let,“ řekl iDNES.cz Jurečka.

Osoby samostatně výdělečné činné by podle KDU-ČSL měly dostávat ošetřovné ve výši 720 korun na den, nikoli 424 korun, jak to schválila vláda. Lidovecký návrh by pro OSVČ znamenal ošetřovné ve výši 23 tisíc korun za měsíc, vládní návrh je necelých 14 tisíc korun měsíčně.

Program pro osoby samostatně výdělečně činné má ministerstvo průmyslu a OSVČ požádají o dávku živnostenský úřad. Podmínkou je, že jejich manžel či manželka už nečerpají ošetřovné jako zaměstnanci.

Snaha redukovat riziko šíření koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19, se dotkne také novinářů. Do Sněmovny tak, jako na tiskové konference na Úřadu vlády, budou smět jen Česká televize, Český rozhlas, ČTK, Nova a Prima. Alespoň tak s tím počítá šéf tiskového odboru Roman Žamboch. Ostatní novináři budou mít podle něj, stejně jako veřejnost, možnost sledovat jak schůzi Sněmovny, tak případné tiskové konference na internetu - na stránkách Poslanecké sněmovny.