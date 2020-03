Nákaza raketově roste. Nových případů je den ode dne zhruba dvojnásobek

V Česku je podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví 774 případů nakažení koronavirem. Že mezidenní nárůst nových případů za poslední dny je až dvojnásobný, potvrzují grafy, které úřad zveřejňuje společně s novými čísly.

Z nich lze vyčíst, že 17. března v Česku vzrostl počet nemocných COVID-19 o 67 nových případů. O den později, tedy 18. března, počet těch případů stoupl až dvojnásobně, na 110 dalších nových nemocných. Ve čtvrtek, 19. března, ukázala čísla nárůst o dalších nových 205 pozitivních výsledků, což je dosud nejvyšší denní nárůst.

Podle čtvrtečních informací ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha je 63 nakažených v nemocnicích, z toho pět ve vážném stavu. Ministerstvo by v pátek mělo taktéž zveřejnit i aktuální počty lidí v karanténě.

S počtem nových nakažených roste taktéž počet testů koronaviru. K pátečnímu ránu se uskutečnilo 11 619 testů. Téměř o tři tisíce více testů, že předcházejícího dne.



Podle údajů krajských hygienických stanic, které nezohledňují všechny pozitivní nálezy včetně laboratoří, bylo lidí s prokázanou nákazou COVID-19 celkem 557. Soukromé laboratoře tak odhalily dvě stovky nakažených, testovat však původně neměly.

Nejvíce infikovaných má podle dat hygieniků Praha, na ni se dotahuje Středočeský kraj s 91 případy, nejméně nákaz eviduje Liberecký kraj. Mezi nakaženými převažují muži nad ženami v poměru 301 ku 256.



Místo nákazy Česko

Co se týče věkových skupin, nejvíce potvrzených případů je mezi 35 až 44 lety, kde dominují muži s 71 případy. U seniorů nad 65 let, kteří jsou považování za nejvíce ohroženou skupinu, je prokázáno 73 případů nákazy. I tady převažují muži.

V Česku se nakazilo 60 procent nemocných, zbytek v zahraničí. Lidé se infikovali zejména v Itálii a Rakousku. Místy nákazy jsou ale také Německo, USA, Španělsko, Británie, Belgie, Irsko, Egypt, Maďarsko, Francie, Izrael, Švýcarsko, Slovensko, Thajsko, Řecko, Švédsko, Albánie, Indonésie, Portugalsko, Spojené arabské emiráty a Nizozemsko.

Ministerstvo zdravotnictví nově na svých stránkách taktéž jednou za den zveřejňuje počet kusů ochranných zdravotních materiálů, které stát rozdělil do jednotlivých krajů v Česku. Doposud rozdělil téměř 700 tisíc kusů zdravotnického materiálu. V České republice je však stále nedostatek respirátorů a a roušek. Nová dávka zdravotnického materiálu s 1,1 milionu respirátorů dorazila na pražské letiště v pátek



Do Česka by podle plánu státu měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny, a to po dobu minimálně šesti následujících týdnů, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček.

Už ve čtvrtek náměstek ministra zdravotnictví a předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula řekl, že podle jeho odhadů bude v České republice v polovině dubna až patnáct tisíc případů nákazy koronavirem.



V pátek by měl opět jednat Ústřední krizový štáb. O koronaviru bude s prezidentem Milošem Zemanem večer v Lánech mluvit premiér Andrej Babiš. Není ani vyloučeno další jednání vlády.