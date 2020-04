Prymula: S rouškami nejméně do června, otevírání škol se proto nezrychlí

Prymula řekl, že dosavadní omezení zavedená kvůli nákaze vláda rozvolňuje s podmínkou dodržování tří pravidel: udržování odstupu, nošení roušek a dezinfekce. „To jsou tři základní parametry, které tam budou,“ podotkl. „Myslím si, že to bude platit nejméně do konce června,“ doplnil.

Nynější rozvolňování má podle něj při zachování těchto pravidel ukončit opatření, která dramaticky poškozují ekonomiku.



O tom, že do června se s rouškami nic nezmění, mluvil Prymula už dříve. Uvedl ale, že nošení roušek se může „v letních podmínkách“ dříve rozvolnit ve venkovním prostoru. „Co se týká budov, městské hromadné dopravy a podobně, tak tam si myslím, že s tím ještě budeme muset vydržet,“ řekl.



„Tady zatím k nějakému výraznému urychlení nedojde,“ řekl Prymula v ČT ke školám. Zmínil konzultace s ministerstvem školství a přípravu škol na zvláštní režim kvůli udržování preventivních opatření.

Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy se kvůli nemoci covid-19 zavřely do odvolání od 11. března. Ve čtvrtek vláda rozhodla o otevření vysokých škol pro všechny studenty od příštího pondělí, toto pondělí se otevřely pro studenty v posledním ročníku studia. Možné jsou ale na vysokých školách jen společné aktivity nejvýše pěti lidí.

Pokud to vývoj epidemie dovolí, maturantům by se dveře škol mohly otevřít 11. května a skupinám školáků na prvním stupni základních škol 25. května. Nejméně počítá vláda do prázdnin s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

Ve čtvrtek vláda také o 14 dní urychlila harmonogram otevírání obchodů a služeb nebo konání některých akcí v Česku. Místo 8. června by nově měl skončit 25. května. Kabinet tak rozhodl s poukazem na příznivý vývoj pandemie koronaviru v Česku. Po čtvrtečním rozhodnutí vlády také dneškem končí zákaz volného pohybu osob a cestování do zahraničí.

