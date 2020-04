Virus rozjel e-shopový boom. Na internet se hrne rekordní množství prodejců

Podle analytiků porostou nadále. Společnost Shopsys odhaduje, že by do konce roku mohl podíl nákupů na internetu na celkovém objemu prodejů v maloobchodu dosáhnout až 16,5 procenta. Původně se přitom čekalo o dva procentní body méně, za loňský rok se e-shopy podílely na maloobchodě 13 procenty.

Potenciál internetového prodeje si kvůli koronaviru „uvědomily“ i firmy, které se mu dosud vyhýbaly. „Pokud mají zavřené pobočky, je e-shop to jediné, co je drží nad vodou,“ uvádí Matěj Kapošváry, obchodní a marketingový ředitel Shopsysu. Do prostředí internetových obchodů tak vstoupí stovky nových hráčů. Jen v březnu vznikl oproti roku 2019 skoro dvojnásobek nových internetových obchodů.

„Drtivá většina budou e-shopy pro malé firmy a živnostníky,“ říká Kapošváry. „Část můžou být rychlokvašky, které tady za rok nebudou,“ dodává. Trend přesouvání do online prostředí podle něj však bude pokračovat i v příštích letech. Už za čtyři roky by se více než čtvrtina maloobchodních nákupů mohla odehrávat na internetu, odhaduje.



Pandemie věci urychluje

Kvůli koronavirové pandemii ale e-shopy učarovaly i mnohem větším hráčům. Jedním takovým je třeba Fruitisimo. Společnost, která před lety z malých stánků s ovocnou zmrzlinou přerostla v mezinárodní síť „ovocných barů“, pandemie značně změnila plány.



„Přes noc jsme se nedobrovolně stali e-commerce retailerem,“ popisuje Jan Hummel z Fruitisima. Na vytvoření alespoň nějakého e-shopu pracovali zaměstnanci přes víkend a během několika dní ho v omezené podobě rozjeli. „Naštěstí jsem o tomto modelu dříve přemýšlel, nicméně tu rychlost jsem nečekal,“ dodává.

Obchod zprvu fungoval jen pro zákazníky v Praze a zájem firmu překvapil. „Už v den spuštění jsme měli 200 objednávek,“ pochvaluje si Hummel. Během následujících týdnů se projekt rozrostl do rozměrů klasického e-shopu a rozvoz nabízí i v Brně a Bratislavě.

Díky zákazníkům, kteří e-shop využívají, může Fruitisimo dál dávat práci alespoň části svých zaměstnanců. „Celý provoz si zařizujeme sami prostřednictvím lidí, kteří by normálně pracovali v obchodních centrech,“ uvádí Hummel. Pořád je to však jen zlomek zaměstnanců – v současnosti jich pro společnost pracuje oproti stavu před pandemií asi desetina.

„Kdybychom se vrátili dva měsíce zpět v čase a Fruitisimo začalo řešit e-shop jako strategický projekt, tak by vymyslelo něco super složitého,“ komentuje postup firmy Kapošváry. „Teď to pro ně bylo rychlé řešení problému, všechny tyhle funkcionality šly stranou,“ dodává. To potvrzuje i Hummel. „Věci, které jsme dříve plánovali na týdny, teď děláme mnohem rychleji,“ doplňuje. Podobných případů přitom Kapošváry eviduje desítky.

Výhoda? Peníze a zkušenosti

Velké firmy, které se e-shopům dříve nevěnovaly, to však v online prostředí nemají lehké. Poptávka po zboží na internetu byla totiž až donedávna v podstatě nasycená a lidé byli zvyklí nakupovat v zavedenějších e-shopech. Prodej elektroniky je například pro mnoho lidí spojen podle průzkumů hlavně s e-shopem Alza.cz a kamenným obchodem Datart. Druhý jmenovaný přitom přes internet prodává zboží už několik let.

Hlavní výhodou, kterou zavedené kamenné obchody proti čistě internetovým soupeřům v současnosti mají, jsou věrní zákazníci a u některých i dostatek financí. Musí totiž počítat s tím, že je bude překonání soupeřů stát vysoké částky.

„Dohnat to můžou, ale musí tomu odpovídat investice,“ komentuje Kapošváry. „Nový e-shop totiž musí být skvělý, protože zákazníci z Česka jsou zvyklí na kvalitu,“ dodává.

Navíc to jsou obvykle skvělí obchodníci. „Mají desetileté zkušenosti s tím, co dát v obchodě u pokladny, kam dát chleba, jaký typ produktů dát do výšky očí… V tomhle všem jsou silnější než hráči v onlinu,“ přisazuje Kapošváry.