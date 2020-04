Spolu až 10 lidí, univerzity otevřou všem. Češi mohou do ciziny, pak testy

1 Volný pohyb

Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci ve volném prostoru pohybovat ve skupinách deseti osob, a ne maximálně dvou, jak platilo dosud. Podle Vojtěcha umožňuje uvolnění restrikcí dobrá epidemiologická situace ohledně rozšíření koronaviru.

Vláda zakázala volný pohyb lidí od 16. března. Výjimkou byly cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.

2 Vysoké školy

Od pondělí se otevřou vysoké školy pro všechny studenty. Do tohoto pondělí byly vysoké školy otevřené v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Mělo to znamenat možnost konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

„V krizovém opatření se od 27. dubna umožňuje účast ve všech ročnících vysokých škol, už to není pouze ten poslední, jak to bylo definováno původně,“ řekl Vojtěch.



Základní, střední, vyšší odborné i vysoké školy jsou kvůli nemoci covid-19 od 11. března zavřené do odvolání. Od 13. března je zakázaná také osobní přítomnost žáků v základních uměleckých školách, jazykových školách či zájmových kroužcích. Školy by se podle plánu vlády už do konce školního roku naplno otevřít neměly. Stát je plánuje otevírat postupně.

Studenti posledních ročníků vysokých škol se do nich mohli vrátit jako první, ale pouze při společných aktivitách nejvýše pěti lidí. Pokud to vývoj epidemie dovolí, maturantům by se dveře škol mohly otevřít 11. května a skupinám školáků na prvním stupni základních škol 25. května. Nejméně do července počítá vláda s návratem žáků druhých stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků.

3 Cestování do zahraničí

Bude možné cestování do zahraničí, což se týká i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé ale musí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jim bude nařízena dvoutýdenní karanténa.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Po zrušení zákazu volného pohybu lidí bude možné opět cestovat do zahraničí, dosud to bylo až na výjimky zakázáno. Podle Vojtěcha přitom budou platit stejná pravidla jako pro pohyb po Česku. „Pokud se člověk vrací, tak buď musí být covid negativní prokázaným testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu,“ uvedl Vojtěch.

Podle náměstka ministra Romana Prymuly se bude negativní test na koronavirus kontrolovat přímo na hranicích. Informace o lidech, kteří ho mít nebudou, získají hygienici, kteří následně budou moci kontrolovat dodržování karantény.

4 Pendleři

Pendleři, na které se nevztahují současné výjimky, budou moci od půlnoci 27. dubna přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele. Po uvolnění zákazu pohybu bude moct vycestovat každý, po návratu bude ale nutné prokázat se dokladem o bezinfekčnosti, nebo jít na dva týdny do karantény. Pro pendlery, kteří musejí překračovat hranice každý den, bude povinné předkládat negativní test každých 14 dnů.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Uvolnění z podmínky se týká přeshraničních pracovníků, kteří dosud museli zůstávat za hranicemi déle a pak je čekala karanténa. Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a také pracovníky integrovaného systému zůstanou zachovány.

„U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

5 Lázně

Lázně mohou začít za určitých podmínek přijímat pacienty do léčebně-rehabilitační péče. Jsou uzavřené od poloviny března. Podmínky, za jakých mohou klienty přijímat, zatím Vojtěch neupřesnil. Budou ve vydaném opatření.

Podle představitelů lázní ani po ukončení mimořádných opatření nezačnou lázně fungovat ze dne na den. Na vládu, premiéra i ministerstva se opakovaně obrátila se žádostí o pomoc lázeňská města, provozovatelé lázní i Karlovarský kraj. Právě lázeňská města ale v polovině března podle ministerstva žádala, aby byla péče kvůli ochraně před nákazou novým typem koronaviru omezena. Stávající klienti mohou léčbu dokončit.

6 Zdravotnictví

Vzhledem k zlepšení epidemiologické situace budou moci podle Vojtěcha kraje ubrat z lůžek, která musely blokovat pro případ, že by domy seniorů nezvládaly péči o nemocné. Nově musí zajistit pro seniory s nemocí covid-19 pouze deset volných lůžek na 100 000 obyvatel namísto 60. Hejtmanům vadilo to, že opatření je plošné a nerespektuje podle nich reálné potřeby jednotlivých krajů.

„Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se změnila a víme i na základě podnětů krajů, že je pro ně poměrně složité držet vyrezervované tyto kapacity lůžek, tak snižujeme povinnost držet určitý počet lůžek na deset na 100 000 obyvatel,“ řekl ministr.