OBRAZEM: Otevřely první větší obchody, narážely na plachost klientů

15:32 , aktualizováno 15:32

V pondělí mohly poprvé od vyhlášení nařízení proti šíření epidemie koronaviru otevřít i obchody s velikostí do 2500 metrů čtverečních. Fungovat začaly také autoškoly, posilovny i fitness centra. Lidé se mohou vrátit do venkovní prostorů zoologických zahrad a v omezeném počtu i do kostelů. Návaly známé z hobbymarketů a venkovních trhů se zatím spíš nekonaly.