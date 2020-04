Odmítnutí prodloužení nouzového stavu? Opatření by skončila, varuje Babiš

„My zatím nemáme tu podporu ve Sněmovně. Jdeme do Sněmovny s tím, že jsme vyhověli soudu. Pokud chceme v krizových opatřeních pokračovat, podle soudu můžeme jen v rámci krizového zákona,“ řekl Babiš v neděli v České televizi. Pokud by poslanci byli proti a prodloužení neschválili, znamenalo by to podle premiéra víceméně okamžité zrušení krizových opatření, což označil za obrovské riziko.

Většina opozičních stran uvedla, že bude od vlády chtít argumenty, proč by se nouzový stav měl prodloužit. Komunisté už dřív řekli, že by souhlasili s prodloužením do 17. května. Babiš dodal, že s předsedou komunistů Vojtěchem Filipem právě mluvil a vedení KSČM bude o žádosti ještě jednat.

Vláda plánuje zatím postupné otevírání provozů, a to v dvoutýdenních intervalech. Poslední uvolnění by mělo nastat 25. května.

„Jsme jedna z mála zemí, asi druhá v Evropě, která nejdřív začíná otevírat všechno, co jsme uzavřeli. Před námi je jen Rakousko, my jdeme vedle Německa. S ostatními zeměmi konzultujeme, jaké má otevírání dopady,“ prohlásil Babiš.

„Priorita je znovu nastartovat ekonomiku, ale nechceme ohrožovat životy lidí,“ konstatoval Babiš. Rychlejší rozvolňování opatření se podle něj vyloučit nedá, ale vláda vše musí konzultovat s epidemiology a hygieniky. Pokud budou provozovatelé dodržovat veškerá opatření, mohlo by být možné urychlit například otevření některých podniků.

DALŠÍ KROK NA ZAČÁTEK

„Stále nemáme vyjasněnou pozici ohledně obchodních center, čekáme, že samy nabídnou ochranná opatření. V každém případě se hlavně připravujeme na chytrou karanténu,“ dodal premiér a ocenil práci hygieniků.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Premiér zároveň vyzval k opatrnosti a varoval, že kdyby země rozvolňování nezvládla, druhá vlna nákazy by mohla být horší, jako například v Singapuru. Tam nákazu opětovně zavlekli zahraniční dělníci.

Nouzový stav platí v Česku od 12. března. Původně měl skončit 11. dubna. Sněmovna ho už jednou na žádost vlády prodlužovala, a to do konce tohoto měsíce. Vláda teď znovu zvažovala žádost o další prodloužení, Babiš ale před pár dny řekl, že si to ministři hnutí ANO nepřejí.



Premiér Babiš nebude pro prodloužení nouzového stavu (21. 4. 2020):



Ve čtvrtek Městský soud v Praze některá omezující nařízení zrušil kvůli tomu, že je kabinet nevyhlásil podle zákonných pravidel. Neudělal to podle krizového zákona, ale podle normy o zdraví. Vláda se poté v pátek rozhodla žádat dolní komoru o prodloužení nouzového stavu.

Kurzarbeit by se mohl prodloužit minimálně o měsíc

Kurzarbeitový program Antivirus s příspěvky státu firmám na náhrady mezd, který je zatím do konce dubna, by se podle Babiše mohl prodloužit nejméně o měsíc. Navázat by na něj mohl případně dobrovolný odklad sociálních odvodů pro firmy. O odložení odvodů by vláda mohla jednat v pondělí.

„Uvolníme všechno do konce května, takže předpokládám, že kurzarbeit ještě bude v květnu. Uvidíme podle zájmu a jak navážeme jinými programy, například odložení plateb pojistného,“ uvedl Babiš. Dodal, že vláda o prodloužení ještě nejednala a návrh předloží ministryně práce Jana Maláčová.

Maláčová v neděli v diskusním pořadu televize Prima Partie uvedla, že program Antivirus s příspěvky na mzdy musí být dlouhodobý, trvat by měl minimálně tři až šest měsíců a kabinet přemýšlí o tom, jak by ho „nakombinoval s odvody“.

Vláda se v pátek zatím shodla na tom, že by si firmy mohly sociální odvody odložit o tři měsíce. Za odklad by pak platily nižší penále, a to procento dlužné částky za čtvrt roku místo nynějších zhruba 4,5 procenta.

Z programu Antivirus se vyplácejí dva druhy příspěvků. Stát proplácí 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě či výdělku lidí z uzavřených provozů do 39 tisíc korun. Při výpadku pracovníků a surovin či při poklesu poptávky je to 60 procent náhrady do 29 tisíc korun. Oba příspěvky se stanoví ze superhrubé mzdy.

Omezit základní práva v nouzovém stavu může jen vláda, nikoliv ministerstvo, řekl soud (23. dubna 2020):