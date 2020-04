Vláda se lekla žalob a zpanikařila, ať se omluví a odejde, míní Kalousek

„Byl to skutečně mimořádný amatérismus, nejprve vláda jela podle krizového zákona, poté, aniž by o tom někoho informovala, přešla pod zákon o ochraně veřejného zdraví,“ řekl Kalousek s tím, že by vláda měla přijmout zodpovědnost.

„Že se dějí dílčí chyby, je třeba připustit, žádná vláda takové situaci nečelila,“ řekla Maláčová. Dodala, že zachránili svými rozhodnutími tisíce životů a zdůraznila, že soud zpochybnil právní rámec omezení, ne samotná opatření.

Kdo by měl nést politickou zodpovědnost, Maláčová neřekla. „My jsme dostali návrh, který navrhlo ministerstvo zdravotnictví na vědomí, protože nám to přišlo věcně správně, nezpochybňovali jsme ho. Nejsem právník,” řekla Maláčová.

Podle Kalouska by se vláda měla chovat k podnikatelům férově a nabídnout spoluúčast na fixních nákladech. Jinak podle něj přijde řada žalob, které můžou zahltit soudy.

„Já si myslím, že vláda zpanikařila, začala se bát žalob o náhradu škody, které v krizovém zákoně jsou, a snažila se to nahradit jiným právním režimem,” míní Kalousek. Dodal, že tomu se však dalo předejít nabídnutím rozumné spolupráce podnikatelům. „Tahle vláda se k nim nechová fér, protože nechce přiznat například spoluúčast na fixních nákladech,” dodal.

Podle Maláčové sociální demokracie takzvaný britský model, tedy kompenzaci osmdesáti procent nákladů, navrhovala od začátku. „My o tom můžeme znovu zahájit diskuzi a pevně doufám, že dospějeme k řešení,“ řekla.

Co se týče prodloužení nouzového stavu, je podle Kalouska poslanecký klub TOP 09 zdrženlivý. „Nevíme, jestli chceme dát do rukou takové pravomoce vládě, která lže svým občanům,” řekl Kalousek.