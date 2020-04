Obchody otevřely. U vchodů čeká dezinfekce a oblečení si nesmíte vyzkoušet

Malý obchod s oblečením a textilem v pražských Holešovicích je už dopoledne překvapivě zaplněný. Lidé si prohlíží zboží a prochází krámem, skoro jako kdyby zrovna nově otevřel. A také, že ano.

U vchodu návštěvníky přivítá leták, který vysvětluje, jak se mají uvnitř chovat. První zastávka je čeká hned po překročení prahu, kde si musí dezinfikovat ruce připraveným gelem. Následně je značky nalepené na zemi upozorní, jaká je bezpečná vzdálenost mezi nakupujícími.

Lidé je však ne vždy dodržují, jejich oči totiž zůstávají upřené především na prodávaném zboží. Někteří si přišli vyhlédnout něco na sebe, jiní zase nakoukli pouze ze zvědavosti cestou kolem. Prodejnou jednou za čas zazní z reproduktoru upozornění na hygienická opatření.

Správnou velikost musíte odhadnout

Vláda sice obchodům otevřít povolila, vyzkoušet si oděv jako běžnou součást nákupu už ale kvůli údajnému riziku přenosu viru zakázala. To zákazníky příliš nepotěšilo.

„Je to blbé. Jsou některé věci, u kterých je to na překážku. Textil a podobné věci jsou super, kouknete a koupíte. U kalhot nebo bundy alespoň třeba víte, jakou máte velikost, ale u ostatních věcí ne,“ říká jedna ze zákaznic holešovické prodejny. Za otevřené obchody je přesto ráda. „Je to tak půl na půl,“ hodnotí současnou situaci.

„Já jsem ani chodit nechtěla, ale když už jsem viděla, že je otevřeno, tak jsem přišla,“ říká další zákaznice, která zrovna vstoupila dovnitř a potvrdila tak zkušenost, kterou popisují i další prodejci - že se někteří lidé přišli spíše podívat. Ukazuje se tak, že někomu chyběla více esence nakupování než samotné zboží.

Obchody často neumožňují věci vrátit, pokud jsou člověku malé, nebo naopak velké. Například v holešovické prodejně člověk musí být při výběru velikosti pozorný. Kabinky přelepené páskou do písmene X lidem oznamují, že si oblečou zakoupené kousky poprvé až doma. A pokud jim nesedí, mají smůlu.

Naopak obchod Terranova na pražském Andělu vychází zákazníkům vstříc. Vzhledem k aktuální situaci jim umožňuje vyměnit oblečení za zboží ve stejné hodnotě, nebo dokonce i vyměnit velikost. „My to bereme pozitivně,“ říká vedoucí zaměstnanec, který věří, že si lidé s postupným rozvolňováním budou moci oblečení brzy zase zkoušet na místě.

Sandály v ponožkách

V několik metrů vzdálené prodejně obuvi Baťa člověka hned jako první po vstupu upoutají plně vybavení zaměstnanci, kteří působí jako ze sci-fi filmu nebo seriálové kriminálky. Obličejový štít, rouška a rukavice mají zajistit maximální bezpečí jak návštěvníkům, tak pracovníkům.

Průzkum o koronaviru Jak zvládáte omezení spojená s koronavirem právě vy, vaše rodina a děti? Zapojte se do velkého průzkumu portálu iDNES.cz.

Veškerou obuv si zde lidé mohou vyzkoušet pouze v ponožkách. „Poté, co si zákazník botu vyzkouší, ji ještě vydezinfikujeme,“ vysvětluje pracovnice obchodu, které je přes všechny vrstvy ochranných pomůcek chvílemi těžké rozumět.

Obchod nabízí také některé druhy oblečení. „Pokud by si to někdo vyzkoušel a nekoupil, museli bychom to vydezinfikovat a dát to do skladu na čtrnáct dní,“ dodává zaměstnankyně. Oděv si však nikdo nezkouší a většina přítomných se pouze rozhlíží.

Přestože jednotlivé obchody nabízejí odlišné zboží, v něčem se přeci jen podobají. Uvítací balíček pro zákazníky v podobě dezinfekčního gelu, ubrousků a ochranných rukavic na vás čeká všude. Prodejci se zároveň snaží nalákat zákazníky slevami.

Nejdříve dezinfikovat, poté osahávat

Knihkupectví, která patří do odvětví pandemií silně zasažených, jsou už také otevřená. Stejně tak jako u obchodů s oděvem, čeká zákazníky při vstupu dezinfekce, ubrousky a také rukavice. Uvnitř a především u prodejní kasy pak platí bezpečné rozestupy.

Ze špatně klimatizované prodejny Levných knih na Národní třídě odcházeli lidé udýchání i před koronavirem, jarní teploty a povinné roušky tomu nasadily korunu. „Jediné omezení je, že nemůžu dýchat,“ odpovídá pracovnice v roušce, když se ptám na to, co pro ně vládní nařízení znamenají.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Nepříliš daleko stojí knihkupectví Academia. U obou vchodů je opět připravená dezinfekce. Sahat na knihy nebo jimi listovat zakázáno není. Uvnitř obou obchodů se nachází pravděpodobně více zaměstnanců než nakupujících.

Obě prodejny mají kromě dezinfekce a ochranných rukavic u vchodu nově také plexisklo přidělané u kasy.

Na rozdíl od oblečení to však vypadá, že se lidem po knihách tolik nestýskalo. Kolem poledne je v obchodech s knihami minimum zákazníků. A to i v centru hlavního města.