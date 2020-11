Česko má Index rizika 70. Premiantem je Praha, nejhorší Ústecko a Šumpersko

Systém PES funguje tak, že každý den aktualizuje rizikové skóre s hodnotou od nuly do sta a to pro celou Českou republiku i pro jednotlivé kraje či dokonce okresy. Každé hodnotě tohoto skóre pak odpovídá jeden z pěti stupňů pohotovosti. Od těch se odvíjí nastavená omezujících opatření.



Přechod mezi stupni ale není automatický. Dochází-li k rozvolňování, musí rizikové skóre zůstat na nízké úrovni po dobu sedmu dnů. „Je bezpečné počkat týden, nebudeme reagovat na jednodenní změny,“ vysvětlil na páteční tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný. Při zpřísňování opatření pak stačí tři dny, po které bude hodnota rizikového skóre vysoká. Kromě toho musí změnu stupně schválit vláda.

Ministerstvo zdravotnictví @ZdravkoOnline Právě jsme spustili nový informační web k opatřením, která hlídá PES - https://t.co/Cr3EgQBG8k. Každý si zde snadno najde index rizika například ve svém okrese, ale i metodiku jeho výpočtu. Informace budou aktualizovány každý den. https://t.co/vEq3g9MAt7 oblíbit odpovědět

Ačkoliv je tak nyní hodnota rizikového skóre sedmdesát, zůstává celé Česko v pátém, nejhorším stupni pohotovosti. To by se mohlo změnit za týden. Pokud totiž číslo zůstane pod hodnotou 75 do středy, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření. To by mohlo platit zřejmě od příštího pondělí. Čtvrtý stupeň by znamenal třeba zákaz nočního vycházení pouze mezi 23. a 5 hodinou nebo povolení setkávání šesti osob.

Praha jako premiant

Část regionů je přitom již nyní na takové úrovni rizikového skóre, která by umožnila přechod do třetího stupně. Ten přitom znamená již docela výrazné rozvolnění – otevřít by mohly třeba restaurace, avšak pouze mezi 6. a 22. hodinou. Obsazeny by navíc mohly být jen z poloviny a u stolu by mohli sedět maximálně čtyři lidi. Otevřít by mohly i obchody a nákupní centra, i zde by ale platila řada režimových opatření.

To však pro zmíněné regiony nic neznamená. Po regionech se totiž opatření budou rozvolňovat až při nízkých stupních rizika. Index má tak nyní spíše informační hodnotu.

Na hodnotě pomyslného třetího stupně je nyní Praha. Index rizika činí pro hlavní město 47 ze 100. Nadprůměrně dobře je na tom i Středočeský či Moravskoslezský kraj s hodnotou 65 a Karlovarský a Jihomoravský kraj s hodnotou 66. Ostatní se drží na celorepublikové hodnotě 70.

Dva okresy jsou pak ve výrazně horší situaci než zbytek republiky, a to Šumpersko a Ústecko. Skóre v nich činí 77.

Z dat je také vidět, jak se rizikové skóre měnilo v čase. Nejvyšší hodnoty, a to 89 ze 100, dosáhlo 27. a 28. října, na hodnotě kolem 85 se pohybovalo celou druhou polovinu října.

Výpočet skóre vychází z hodnoty reprodukčního čísla, tedy průměrného počtu dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, podílu pozitivních ze všech denních testů za posledních sedm dní a počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel v obecné a seniorské populaci.

Laboratoře v Česku v neděli odhalily 1 887 nových případů nákazy koronavirem. Podle statistik je to nejméně od 5. října, o víkendu se ale zpravidla méně testuje. Počet odhalených nových případů klesá od minulého úterý.

Rozklikněte si v interaktivním přehledu, jaká opatření platí v jednotlivých stupních systému PES: