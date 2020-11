Pod tisíc případů denně se dostaneme v polovině prosince, tvrdí Prymula

„Epidemii brzdíme, ale je otázkou, jestli dostatečně intenzivně. Pokud by vydržela síla opatření, která máme, tak se pod tisíc nakažených denně dostaneme kolem 14. prosince,“ upozornil Prymula v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.

Varoval však před rychlým rozvolňováním. „Pokud tu už nyní vznikají nějaké nálady na intenzivní rozvolňování, tak to je poměrně liché, to bychom se jinak rychle vrátili zpátky na vysoká čísla,“ poznamenal.

Vláda by se podle něj při rozhodování o případném rozvolnění opatření neměla spoléhat na pokles reprodukčního čísla R. „Včera jsem se byl podívat v testovacích místech a nikdo tam nebyl. Když epidemie zvolnila, lidé přestali chodit na testy. Musíme na to dát pozor, protože to pak zkresluje čísla.“

Sám Prymula už rozhodování kabinetu nijak neovlivňuje. „Jsem v tuto chvíli soukromá osoba. O moje služby má stát zájem, ale uvidí se, co bude. Nyní nechci zodpovídat za současná epidemiologická opatření z nějaké nové pozice, která by vznikla,“ vysvětloval bývalý ministr zdravotnictví.

Systém PES, který stanovuje jednotlivé scénáře případného rozvolňování, je podle Prymuly nepraktický. „Po té tabulce tady bylo veliké volání veřejnosti, je to ale spíše politické, nikoliv praktické. Nedovedu si představit, že tabulka zůstane v této podobě po celou dobu,“ kritizoval.

S částečným otevřením škol, které v tomto týdnu oznámil ministr školství Robert Plaga, by Prymula počkal ještě týden. Doprovodil by jej testováním dětí i učitelů. Prvňáci a druháci se do lavic vrátí ve středu.



Čísla jsou zkreslená

Případně rozvolňování v Partii kritizoval také prezident České lékařské komory Milan Kubek. Současná opatření podle něj mají sílu epidemii zbrzdit, nikoli zastavit. Jím vedená organizace už dříve vyzývala k jejich dalšímu zpřísnění. Nepodařilo se podle něj ochránit zranitelné skupiny obyvatel.

„Propadáme falešné iluzi. Čísla jsou zkreslená, reprodukční číslo není tak nízké, jak se tvrdí. Je to komplexnější problém, ale v současnosti je epidemii více na venkově, a ukazuje se, že u nás máme dvojí zdravotnictví,“ tvrdí Kubek.

Problém vidí v tom, že lidé z menších obcí mají odběrová místa často daleko. „Proto jsem navrhoval pojízdná odběrová místa, která by jezdila do obcí a malých měst. Testování by bylo dostupnější. Ale ministr Blatný mi na to řekl, že by to bylo zbytečně drahé,“ vysvětlil.

Kubek v pořadu také reagoval na slova bývalého prezidenta Václava Klause, který podle něj v rozhovoru pro ČTK odrazoval občany od nošení roušek. „Ohrožuje tím zdraví lidí, je to slabomyslné vyjádření,“ nechápal.