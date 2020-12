Změřit teplotu, nasadit roušku a hurá na běhací pás. Posilovny hlásí návrat

Ve fitness a wellness centru Synergy Club na pražském Andělu se potkává řada starých „známých“. Většina z nich se ani nezná jmény, přesto se radostně zdraví, nebo kývají na pozdrav. Tak, jak to v posilovnách, kam chodí z velké části stejná klientela, často bývá.

Je krátce před devátou, tři a půl hodiny po otevření, a uvnitř to vypadá skoro jako na začátku října, než vláda letos posilovny kvůli koronaviru nechala zavřít už podruhé. S jedním velkým rozdílem – lidé s činkami, na strojích i ti, kteří si přišli zaběhat na pás, mají roušky.

Mezi nimi chodí – jako obvykle – v triku a teplákách oblečený trenér a spolumajitel Oldřich Rek a když u jednoho z návštěvníků uvidí roušku na bradě, okamžitě na něj gestikuluje, ať si ji nasadí správně.

„Snažíme se absolutně respektovat nařízení vlády. Cvičit v roušce je sice těžké, ale pořád je lepší cvičit hodinu v roušce, než necvičit vůbec. Budeme dbát na dodržování opatření, dokud budou platit,“ líčí Rek. Mimochodem, na základě osobní zkušenosti lze konstatovat, že byť to není úplně příjemné, dá se s papírovou rouškou na ústech a nosu odcvičit bez větších problémů i hodina a půl. Včetně dvaceti minut na páse.

Před tím ale v posilovně na pražském Andělu každému příchozímu na recepci nejprve změří teplotu. Oldřich Rek i recepční pak dohlížejí na to, aby měl každý z cvičících dostatečný prostor 15 metrů čtverečních, jak nařídila vláda. Přeloženo do češtiny, aby fitko nebylo příliš narvané.

Obsazenost nyní připomíná sváteční dny

Toto na Andělu má dvě patra a je poměrně rozsáhlé, takže to jako velký problém nevypadá. „Za normálních okolností tu ve špičce bývá tak 40 až 45 lidí. V dobách covidu návštěvy připomínají sváteční dny. Řekněme, že když svátek vychází třeba na středu a lidé neodjíždějí na chalupy. Přičemž limit návštěvníků na počty metrů činí 38 lidí ve fitku naráz. Nemyslím, že by se jich tady nyní tolik potkalo,“ konstatuje Oldřich Rek.

Už druhé vynucené zavření v letošním roce bere špatně, na druhé straně si ale spolumajitel fitness a wellness centra nijak přehnaně nestěžuje. „Samozřejmě, že je to špatné, ale co se dá dělat? Kompenzaci od státu za zavření při první vlně jsme dostali na samé hranici možného termínu, o okamžité pomoci se určitě mluvit nedá. Teď máme zažádáno také, tak uvidíme,“ popisuje Oldřich Rek.

„Vypnout celé fitko je samozřejmě finančně náročné. Nejen pro majitele – my třeba máme výhodu, že jsme v symbióze s majitelem hotelu Vienna House Andels, takže máme leccos snazší. Problém je to i pro zaměstnance, trenéry, kteří často fungují na dohodu o práci. Když bylo zavřeno na jaře, mohli se s klienty dohodnout a cvičit venku. Ale teď?“

Nejhorší by ale podle Oldřicha Reka bylo, pokud by se po rozvolnění koronavirus opět rozšířil tak, že by vláda řadu míst a podnikání opět zavřela. „Z hlediska fungování posilovny nevidím v systému PES až takový rozdíl mezi druhým a třetím stupněm, který panuje od čtvrtka. Nejčernějším scénářem ale je, že se PES vrátí na stupeň 4 a muselo by se opět zavřít,“ popisuje s ohledem na začátek příštího roku.

Doba od ledna zhruba do března až dubna totiž bývá pro posilovny a fitness centra vůbec nejlepší. Lidé si do nového roku dávají řadu předsevzetí, například těch o hubnutí, takže než to valnou většinu z nich přestane bavit, bývají pro fitka finančně nejúspěšnější období v roce. „Pokud by očekávané příjmy v tomto období nepřišly, bylo by to špatné. Prakticky by to znamenalo, že bychom za každý den provozu ještě pár tisícovek dopláceli,“ vysvětluje Rek.

Další problém majitelů fitness center podle něj spočívá v tom, že třeba celoroční permanentky musí prodlužovat o měsíce, po které bylo zavřeno. „Takže když jste si ji koupili loni v lednu, bude vám platit až do začátku května. Máme ale štěstí, že řada našich klientů si k tomu tady vybudovala vztah, je solidární a třeba z vlastní vůle prodloužení odmítne. Ostatně na osobních vazbách to tady máme dost postavené, proto mě to pořád baví dělat,“ konstatuje Oldřich Rek.

