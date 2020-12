KOMENTÁŘ: Vláda si zřejmě přestala uvědomovat, že řídí demokratický stát

Ministři vymýšlející kreativní kombinace, který obchod musí v kolik hodin zavřít, z jakého okénka se smí co vystrkovat a kolik metrů má činit správný „sociální rozestup“, by si měli na lísteček poznamenat zejména jedno slovo: NEZBYTNOST. Je to totiž pojem, na který při boji s epidemií nejčastěji zapomínají. I přesto, že je při vydávání zákazů ze všeho nejdůležitější.



Povinné přidušení kulturisty má propagovat venkovní cvičení. Zákaz prodeje lahvového piva z okna restaurace má vést k dodržování rozestupů. Výchovná omezení svobod jsou možná bohulibá, vláda je však činit nesmí.