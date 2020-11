Ředitelé připravují školy na návrat dětí. Problém jsou roušky a družiny

Při znovuotevírání škol ministerstva zdravotnictví a školství nezapomněla na speciální školy a malotřídky, které mohou také otevřít. V malotřídkách jsou menší kolektivy dětí a učí se po skupinách. Do některých se tak mohou vrátit i třeťáci.

„Je to pro nás dobrá zpráva, že nemusíme třetí ročníky oddělovat. Na distanční výuce tak zůstanou jen čtvrťáci a páťáci. Budeme schopní i dodržet nutnou homogenitu skupin, jen je potřeba vyřešit fungování družiny. U nás to ale nebude takový problém, máme na to kapacity,“ vysvětluje ředitel malotřídky z Dolní Studénky na Šumpersku Jakub Dolníček.

Jako problematické však vidí po návratu povinnost nošení roušek. Menší děti se s nimi hůř vyrovnávají, být s nimi celý den ve třídách bude náročné. „Různě je popotahují, padají jim, při obědech je budou sundávat. Některým rodičům se to líbit nebude, je s tím spojena i řada komplikací, a i když tento bod chápu, pochopitelně bych ho tam raději neviděl,“ dodává Dolníček.



Roušky, jídelny a družiny je třeba vyřešit

Právě roušky jsou trnem v oku i dalším ředitelům škol. V ZŠ T. G. Masaryka ve Štětí na Litoměřicku budou povinnost je nosit dětem těžko vysvětlovat. Pokud to bude jen trochu možné, budou podle ředitelky Gabriely Hruškové vyučovat venku.



„Když to dovolí počasí, je to jedno z nejlepších řešení. Do středy si musíme ještě poradit s družinou, obědy a další organizační záležitosti jsme měli předpřipravené. Vrací se jen dva ročníky, tak to není takový problém. Jsme velká škola a oba ročníky máme v jednom bloku, takže se nebudou ani moc potkávat,“ popsala ředitelka.



Upřesnit by ale podle Hruškové potřebovala možnost, jestli mohou rodiče nechat děti doma, nebo ne. Ministerstvo sice povolilo individuální konzultace, je ale nejasné, jestli mohou děti zůstat doma v případě, že je do školy rodiče nebudou chtít poslat. Takoví žáci totiž automaticky individuální studijní plán nezískají.

„Získat individuální vzdělávací plán není jednoduché a nevztahuje se na možnost, když rodiče nechtějí děti poslat do školy ze strachu či kvůli nošení roušek. Na to jsou potřeba posudky pedagogicko-psychologických poraden a je to poměrně zdlouhavý proces,“ doplňuje ředitelka.

Hygieny školy během uzavření nekontrolovaly

Původním termínem pro podrobnosti o otevírání škol byl pátek, kdy měl na tiskové konferenci vystoupit ministr zdravotnictví Jan Blatný. Ve středu dopoledne ale premiér Andrej Babiš řekl, že by se děti do školy mohly vrátit už za týden. Odpoledne pak ministr Blatný s šéfem školského resortu Robertem Plagou informaci potvrdili. Ještě během noci ředitelům přišly instrukce. Ti tak dostali dva dny navíc, kdy mohli s přípravami začít.



„Ta komunikace je stále nepříjemná. Nerozumím tomu, proč to oznámil premiér a odpoledne pak přicházela upřesnění. Dva dny navíc nám pomohou, hlavně s organizací družiny, kde budou muset vychovatelkám pomoci například asistenti,“ podivil se ředitel Základní školy Šlapanice na Brněnsku Pavel Vyhňák.

„Učitelé prvních a druhých tříd u nás nemají moc hodin ve vyšších ročnících, a když ano, jde spíš o různé výchovy, které jsou nyní okleštěné, takže na distanční výuce chybět nebudou. Komplikované to bude s žáky, kteří z obav před nákazou nebudou do školy docházet. Ti se podle nyní stanovených pravidel už nebudou moci učit doma,“ vysvětluje otevírání škol v praxi ředitel Vyhňák.



Na co ministerské materiály nemyslely, se ukáže podle Vyhňáka až během prvních pár dní, kdy budou školy fungovat. Ředitelům chybí obecné jistoty.

„Chtěl bych vidět rozpis úkonů, co máme za určité situace dělat, jako to mají třeba v Irsku. Například číslo R vystoupá nad 1 = zavřou se střední školy, vystoupá nad 1,5 = zavřou se všechny. Ve škole se objeví nakažený žák nebo kantor = platí níže vypsaná pravidla a podobně. U nás jde už o několikátý soubor nařízení, která musíme dodržovat a připravovat podle toho vyučování místo toho, abychom jen vytahovali jasné scénáře s označeními A, B, C, které budeme mít dopředu připravené,“ dodal Vyhňák.



Zřizovatelé nemusí školy otevřít

Jestli ve středu otevřou všechny základní školy, záleží na jejich zřizovatelích, jimiž jsou nejčastěji města a obce. Ředitel například nemusí mít dostatek personálu kvůli nařízeným karanténám. Samotné krajské hygienické stanice se ale základním, středním a vysokým školám kvůli jejich plošnému uzavření nevěnovaly. Pokud v nich byla nařízena karanténa, trvala dva týdny. Školy se otevřou po více než měsíci.

Pokud se ve školách objeví nakažený žák, učitel nebo jiný zaměstnanec školy, má to hygieně oznámit vedení školy a ta vyhodnotí situaci. Společně s prvními a druhými třídami se znovu otevírají také speciální školy. Stejně jako v mateřinkách v nich ale děti ani učitelé nemusí nosit roušky.