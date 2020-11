Mateřinky zhasínají jako poslední. Zavírá je hygiena, na Ústecku přes polovinu

Na severu Čech je podle statistik zaslaných hygienickými stanicemi situace exponovanější než v jiných částech republiky. V Ústeckém kraji je zavřená více než polovina školek. V těch zbylých, které hygienici kompletně neuzavřeli, má většina z nich uzavřenou jednu a více tříd.

„Z více než sedmdesáti školek v kraji je jich uzavřených přes 40. Skoro 70 procent zbylých mateřských škol má uzavřenou minimálně jednu třídu,“ vypočítává ředitelka ústeckých hygieniků Lenka Šimůnková. Statistiky se ale mění podle aktuální epidemiologické situace. Některé mateřské školy se mohou během pár dní otevřít a naopak.



V sousedním Libereckém kraji je situace ve školkách nyní také napjatá a hodně se mění. V současné době patří školky na severu Čech k významným ohniskům šíření nákazy. V kraji bylo ke čtvrtku uzavřeno 13 školek, některé otevřou během týdne.

„Vzhledem k proměnlivosti situace je asi nejvýstižnějším popisem fakt, že v Libereckém kraji je necelých tři sta školek a zhruba ve třetině z nich jsou buď karanténní opatření, nebo jsou v nich v souvislosti s výskytem covid-19 pozitivních lidí někteří v izolaci či karanténě,“ přibližuje mluvčí libereckých hygieniků Zuzana Balašová.



Ostatní kraje Česka mají počty zavřených školek zhruba do dvaceti procent.



Několik kohoutů na jednom smetišti

Školy se uzavírají na základě rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, které vydává nařízení. Ministerstvo školství tak v těchto otázkách odkazuje na ně, i když naposledy s uzavřením speciálních škol přišel ministr Plaga.

Otevírání a zavírání škol tak paradoxně řeší zdravotnický resort místo školského. Pokud se k tomu ještě přidá řešení ošetřovného, které spadá po ministerstvo práce a sociálních věcí, řeší školy hned tři různé resorty. K uzavření těch mateřských nedošlo podle ministerstva zdravotnictví především z jednoho důvodu.

„Mateřské školy jsou zařízením, která využívají rodiče dětí, kteří jsou zaměstnanci takzvaných krizových profesí. Za stávající situace rozhoduje o případném uzavření zařízení zřizovatel, eventuálně místně příslušná krajská hygienická stanice na základě místní epidemiologické situace,“ vysvětlilo postoj ke školkám ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo se také opírá o to, že u předškolních dětí se ukázal přenos nákazy nemoci covid-19 jako méně častý. A to jak mezi vrstevníky navzájem, tak dalšími lidmi. „V současné době je to populační skupina, pro níž je infekce z hlediska vlivu na zdraví nejméně nebezpečná, dětí většinou mají bezpříznakový průběh,“ dodalo ministerstvo zdravotnictví.

Ve velkých městech je ve školkách méně dětí

Kapacity školek také nejsou plně vytížené a řada rodičů nechává děti doma. Do některých tak nechodí ani polovina dětí. To podle resortu pomáhá snižovat rizika šíření nákazy. Přesnější analýzy šíření nákazy v dětských kolektivech, školách a podobných zařízeních, ze kterých ministerstva při vydávání nařízení vycházejí, ale ministerstvo neposkytlo.

Krajská města sama zřizují několik mateřských škol. Karlovy Vary mají hned dvě takové příspěvkové organizace. „Ty provozují celkem 18 mateřských škol. Aktuálně jsou zavřené tři a do školek chodí v současné době průměrně okolo poloviny zapsaných dětí,“ řekl mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál.



V Pardubicích jsou zavřené jen dvě školky z 31, které město zřizuje. V Praze je podle dat z magistrátu situace také lepší než v jiných částech země. Ze školek zřizovaných hlavním městem je jich 13 zavřených.

UZAVŘENÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pozn. red.: Data z krajských hygienických stanic dorazila do redakce na konci minulého týdne. Epidemiologická situace je ale proměnlivá a čísla se tak mohou v jednotkách měnit, čísla jsou tak ilustrační.