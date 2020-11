Pomozme žákům, říkejme, co je letos u přijímaček čeká, míní inspekce

Výstupy vs osnovy Rámcové vzdělávací programy nyní stanovují takzvané výstupy, tedy co mají žáci umět na konci některých ročníků. Učivo je doporučené a závazným se stává až poté, co si jej škola rozpracuje do vlastního vzdělávacího programu. O potřebě změn ve vzdělávacích programech se mluví několik let. Podle odborníků jsou předimenzované a řada škol s nimi neumí dobře pracovat. Podle Andryse o tom nyní inspekce jedná s ministerstvem školství.