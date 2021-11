DOKUMENT: Koaliční smlouva uzavřená mezi ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráty a STAN

Preambule

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 8. a 9. října 2021, zahájily strany ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti a STAN jednání o vytvoření většinové vládní koalice. Podporu voličů vnímáme jako náš závazek vůči všem občanům, kteří od nás právem očekávají moudrou a zodpovědnou správu naší země. Při vědomí dosažení programové, personální a organizační shody a pro lepší budoucnost



České republiky uzavírají ODS, KDU-ČSL, TOP 09 (koalice SPOLU) a Piráti a STAN (koalice Piráti a Starostové) tuto smlouvu, která zakládá koalici s cílem zachovat a prohlubovat základní parametry fungující demokratické svobodné společnosti s důrazem na směřování České republiky jako pevné součásti euroatlantického civilizačního prostoru, kde vládne

vymahatelné právo i nepsaná pravidla. Koaliční strany se hlásí k zásadám českého ústavního pořádku, který je postaven na dělbě

moci, parlamentní demokracii založené na svobodné soutěži politických sil a úctě k právům člověka a občana a k ochraně menšin. Za důležitou podmínku fungování demokracie považují dodržování nikoli pouze litery, ale i smyslu Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod a zákonů. Za nezbytné považují jak zachování, tak nezávislost veřejnoprávních

médií. Prosazují úctu k lidskému životu, principy občanských svobod, svobodnou hospodářskou soutěž, zodpovědnou solidaritu s těmi, kteří si sami pomoci nemohou, a správu veřejných věcí co nejblíže občanům.

Vláda vzniklá na základě této koaliční smlouvy bude připravena překonávat rozdíly ve společnosti a spojovat. Bude reprezentantem všech lidí a při své práci bude v pravidelném dialogu se samosprávami, občanskou společností, zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Svoji vůli vytvořit vládní koalici stvrzují předsedové zúčastněných stran a další představitelé politických subjektů svými podpisy v závěru tohoto dokumentu.

Programová část

Česká republika má za sebou nejtěžší období polistopadové historie. Naše země se musí vypořádat nejen s následky světové pandemie, ale i s následky bezohledné nezodpovědnosti předchozí vlády.

Předchozí vláda za sebou nechává zemi s největším zadlužením v její historii a s vysokým růstem cen, především energií a nemovitostí.

Zemi rozdělenou a zjizvenou zbytečnými sváry, rozdmýchávanými populistickou politikou posledních let. My, jako vláda vzešlá z voleb reprezentující většinu v Poslanecké sněmovně Parlamen-

tu České republiky, víme, že je potřeba tyto rány zacelit. Že je nezbytné naši zemi vrátit do dobré kondice. Ozdravit nejen veřejné finance a poškozenou ekonomiku, ale také důvěru lidí ve stát a jeho instituce.

Každá z vládních stran si plně uvědomuje svou odpovědnost za úspěch vlády. Proto jsou strany připraveny ke spolupráci a dohodě a staví zájmy České republiky a jejích občanů na první místo.

Proto se jako vláda zavazujeme k následujícím krokům: