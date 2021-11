Mateřství a politika jde skloubit, věří nová poslankyně z Kozolup

Šestatřicetiletá Michaela Opltová je přesvědčená, že dokáže skloubit péči o miminko s rolí poslankyně i starostky. Oporou jí přitom bude přítel a pomáhat budou i babičky syna Jiřího.

„Samozřejmě, že to bude náročné. Ale doba se posunula, a přístup k maminkám je lepší i ve Sněmovně. A mám obrovskou podporu v rámci našeho poslaneckého klubu, všichni mi vycházejí vstříc. Pokud to člověk chce zvládnout, tak to jde,“ říká.



Přiznává, že před volbami se zvolením nepočítala a připravovala se na to, že bude zvolený Josef Bernard a ona jej nahradí ve funkci náměstka hejtmanky Plzeňského kraje. „Ale teď se naše působiště přesouvá i do Prahy,“ uvádí.

Michaele Opltové na cestách do hlavního města bude pomáhat i její matka.



Poslankyně tvrdí, že ji práce v politice na všech úrovních naplňuje a baví. Neumí si prý proto dobře představit, že by nastoupila na mateřskou, ale zároveň přiznává, že minimálně stejně ji přitahuje rodičovská role.

Michaela Opltová Narodila se 1. října 1985 v Plzni.

Vystudovala vysokou školu v oboru regionální studia a mezinárodní obchod.



Od roku 2010 je starostkou Kozolup na Plzeňsku.

Od roku 2020 zastupitelkou Plzeňského kraje a předsedkyní krajského Výboru pro regionální rozvoj.

Je členkou hnutí STAN.

„Ale samozřejmě jakmile miminko na chvíli opustím, leckdy bych se nejraději hned otočila na podpatku a šla zpátky za ním,“ popisuje.

Toho, že by jí přítel někdy začal vyčítat, že se příliš věnuje politice, se neobává. Tvrdí, že jsou spolu 15 let, takže partner dobře ví, jaká je.

„Jen má někdy pocit, že bych mohla mít klidnější život, kdybych zůstala jenom starostkou. Ale úspěchy mi přeje a snaží se mi pomáhat, jak jen to jde,“ líčí.

Opltová věří, že se jí podaří udržet dobrou vazbu mezi vysokou politikou a regionem. Ujišťuje, že se chce dál věnovat projektům, na které se zaměřovala dosud například na úrovni mikroregionu. „Dál budu řešit naši křižovatku, dopravu nebo cyklostezky,“ slibuje.

Z dosavadního pobytu ve Sněmovně zatím má jen příjemné pocity. „Ustavující schůze byla krásná, všichni na sebe byli příjemní. Měla jsem pocit hrdosti, že jsem se tam dostala. Byla jsme spokojená,“ uvedla.