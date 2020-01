Zdechovský se na sjezdu vzdal kandidatury na post předsedy lidovců

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Jednodenní volební sjezd se koná v hotelu Ambassador v centru Prahy. Sjezd zvolí celé nové vedení, protože hned na začátku dosavadní předsednictvo rezignovalo. Na to, že Zdechovský nakonec kandidovat nebude, těsně před sjezdem iDNES.cz upozornili dva přední lidovečtí politici.

Jurečka je z kandidátů na šéfa KDU-ČSL nejvíce zdrženlivý k možnosti předvolební koalice opozičních demokratických stran, o níž uvažují ODS, lidovci, TOP 09 a hnutí STAN. „Pokud nedojde ke změně volebního zákona, tak vidím velmi obtížné naplnit očekávání, která tady jsou, aby tady koaliční spolupráce vznikla,“ řekl Jurečka při oznámení kandidatury na předsedu lidovců. V současnosti dvě strany v koalici musí překonat 10 procent, tři strany 15 procent a čtyřkoalice 20 procent.

Proti možné užší spolupráci s ODS se vymezil také, když končící šéf strany Výborný před týdnem na kongresu občanských demokratů mluvil o tom, že ODS a KDU-ČSL k sobě mají ve Sněmovně nejblíž. „Těžko být s někým na palubě či v kajutě, když se ODS podílela v minulosti na pokřivení volebního systému, díky kterému je mimo jiné i současná situace a stále odmítá tento omyl opoziční smlouvy pomoci napravit a podpořit novelu volebního zákona z dílny KDU-ČSL,“ napsal na Twitteru Jurečka. Oponoval tak Výbornému, který ho loni porazil na lidoveckém sjezdu v Brně.

Jurečka také nevyloučil povolební spolupráci se současným premiérem Andrejem Babišem, s nímž už v minulosti společně seděl ve vládě. „Co bude za dva roky s Andrejem Babišem, to je podle mě předčasné hodnotit. Je potřeba se zamyslet a zvažovat, do jaké míry tyto kauzy, které kolem něj jsou, jsou akceptovatelné pro případnou koaliční spolupráci. Ale já nevím, co z těchto příběhů za dva roky ještě bude pravdou a co nebude,“ řekl.



Druhým z kandidátů na šéfa strany je šéf poslaneckého klubu Jan Bartošek, který také už loni neúspěšně kandidoval na předsedu. „Měli bychom si zakázat jít do vlády, kde bude trestně stíhaná osoba,“ řekl v debatě kandidátů na předsedu KDU-ČSL Bartošek. Babiš stále čelí trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo, podezření na podvod při čerpání padesátimilionové evropské dotace.

Podle Bartoška si lidovci možnost předvolební koalice otestují spoluprací s jinými stranami v letošních krajských volbách. Podobně jako Výborný - a na rozdíl od Jurečky - považuje ODS za blízkou stranu.

Bývalý premiér a expředseda Senátu Petr Pithart v pátek v Interview ČT 24 řekl, že pro Zdechovského, který byl ještě v pátek večer kandidátem na nového šéfa strany, by jako předsedu KDU-ČSL určitě nebyl. „Je to ještě nezralý člověk,“ prohlásil Pithart. A o pár hodin později Zdechovský ze souboje o nového lídra strany sám odstoupil. Přímo na sjezdu byl navržen jako další kandidát Jan Horníček. Výzvu přijal na rozdíl od poslance Jiřího Miholy a Štěpána Mateka, kteří byli rovněž navrženi.