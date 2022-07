Buď budu lídr, nebo směšný. Patrik Nacher o boji kandidátů na primátora Prahy

Po čtyřech letech chce být Nacher znovu lídrem. Má už posvěcení pražské buňky ANO a čeká jen na potvrzení celostátního předsednictva. Pokud by se i letos situace opakovala a v čele kandidátky ho na poslední chvíli někdo nahradil, bylo by to pro něj prý už zásadní. „Politikovi můžete nadávat, můžete ho pomlouvat, můžete s ním nesouhlasit, ale nesmí se stát směšným. A kdybych byl podruhé odsunut, už bych byl směšný,“ říká Nacher.