Monarchie by Česku vrátila stabilitu. Kontinuitu lidé chtějí, míní Habsburk

„Monarchie je státní forma, která přináší něco, o co lidé stojí, a to je kontinuita. To je pozitivum monarchie,“ řekl v pořadu Interview potomek rakousko-uherských císařů, který by na český trůn usedl jako Karel IV. (Otec vlasti Karel IV. měl ve 14. století číslovku čtyři za jménem proto, že byl v pořadí čtvrtým Karlem mezi římskými císaři).

Rychle ale dodal, že návrat monarchie pro něj není aktuální. Za důležitější téma považuje Evropu. Nutné je zajistit společnou komunikaci a jednotný výstup Evropské unie, případně Evropské komise. Následník trůnu by si také přál posílení těchto evropských institucí.

„Chceme-li přežít jako Evropané, tak musíme hovořit jedním hlasem. Je nutné to přenést do budoucnosti. Proto je má angažovanost v rámci Evropy přirozená,“ řekl Habsbursko-Lotrinský.

Přáli byste si návrat monarchie? celkem hlasů: 742 Ano 405 Ne 327 Nezáleží mi na tom 10

V čele Evropské unie podle něj však v současné době nestojí příliš silné osobnosti.

„Bohužel je potřeba říci, že pokud jde o přední osobnosti, tak to vždy dobře nefunguje. William Schlamm (rakousko-americký novinář žijící v minulém století, pozn. red.) říkal, že pro vnitřní politiku je třeba účetní a pro zahraniční je potřeba státník. Dnes máme v zahraniční politice spíše účetní, kteří nemají dostatečný rozhled,“ pokračoval Karel Habsbursko-Lotrinský. V souvislosti s tím připomněl nedávnou návštěvu šéfa unijní diplomacie Josepa Borella v Rusku, kterou označil za „katastrofální“.

Českou krizi pociťujeme i v Rakousku

Potomek císařů a králů se v pořadu Interview vyjádřil také k pandemii koronaviru. Rakousko, kde nyní žije, se s ní podle jeho slov vypořádává poměrně dobře. Opatření, ke kterým země brzy přistoupila, podle Karla Habsbursko-Lotrinského mají své výsledky.

„Často se připomíná příklad Švédska, které nepřijímalo opatření na ochranu obyvatel a nyní se ukazuje, že k nim musí přistupovat. Je tedy dobře, že u nás byla už od začátku opatření přísnější,“ řekl na CNN Prima NEWS.

Kritickou situaci v Česku a na Slovensku podle Habsburka pociťuje také samotné Rakousko, a to zejména v pohraničí.

Následovník trůnu sám onemocnění covid-19 prodělal již loni v únoru, ale podle svých slov má v krvi stále dostatečné množství protilátek, tudíž se o sebe tolik nebojí. Přesto se však má v plánu nechat naočkovat, až bude moci. „Určitě se nechám očkovat, je to naprostá nutnost. Je mi jedno, jakou látkou budu naočkován,“ konstatoval. Co se týče ruských či čínských vakcín, je podle něj dobré dbát na doporučení evropských či amerických odborníků.