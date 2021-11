KOMENTÁŘ: Byl jednou jeden poslední král. Bylo by nám dnes s Habsburky lépe?

Máme za sebou výročí vzniku republiky, výsledky dalších parlamentních voleb a k tomu trable se zdravím prezidenta. Možná je proto letos více těch, a nejen z řad notorických monarchistů, kteří si pokládají provokativní otázku, zda by nám to s panovníkem v čele země neslušelo více. Případně kdo by usedl na trůn. Republika sice vznikla v říjnu roku 1918, ale dozvuky habsburského vládnutí rezonovaly střední Evropou i později. Na podzim roku 1921 se totiž v Maďarsku pokusil poslední císař rakousko-uherské monarchie Karel I. dostat zpět na uherský trůn. Může nám být líto, že to Karlovi nevyšlo, nebo že jsme přišli rozpadem habsburské monarchie o světlé zítřky?

Karel I. žil u Ženevského jezera, rozprodával rodinné šperky a snil o návratu na trůn.