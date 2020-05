Vládní návrh otevírá vrata k miliardovým rozkrádačkám, míní Kalousek

“Protikorupční vláda předkládá ve stavu legislativní nouze superkorupční návrh: “Zhasněte, chceme krást rychleji!” Pokusíme se tomu zabránit. Pokud by to vládní koalice přece jenom schválila, nedoporučuji nikomu platit daně. Financovat organizovaný zločin je trestné,“ napsal na Twitteru Kalousek.

Pozdějí na tiskové konferenci prohlásil, že novela je cestou, jak dodatečně legalizovat rozkrádání, k němuž podle něj došlo za nouzové stavu na ministerstvu zdravotnictví.

Navržená novela zákona o veřejných zakázkách má vládě pomoci zadávat veřejné zakázky na výrobu ochranných prostředků proti šíření koronaviru ve zjednodušeném řízení i po skončení nouzového stavu.



Zadavatel nebude muset podle návrhu v případě jednacího řízení bez uveřejnění ověřovat kvalifikaci. Vláda argumentuje, že když na trhu existuje jen jeden dodavatel, lze požadavky na kvalifikaci považovat za nadbytečné. Zadavatel také podle návrhu vlády nebude muset vyloučit vybraného dodavatele, který nemá zaknihované akcie.

„Aby bylo jasno o co jde. Pokud zadavatel nemusí řešit kvalifikaci dodavatele, budou klidně vyhrávat velké zakázky anonymní garážovky, bez zkušeností, referencí, co to neumí, klidně v insolvenci,“ kritizuje také vládní návrh David Ondráčka z nevládní organizace Transparency International.

Legislativní peklo, už za korupční hranou, řekl Gazdík

„To, co vláda posílá do Sněmovny, je legislativní peklo,“ řekl místopředseda hnutí STAN Petr Gazdík. Vládě se podle něj zalíbilo nakupovat bez pravidel.



„Každý poslanec, který pro to zvedne ruku, bude podezřelý z korupce,“ prohlásil také na tiskové konferenci hnutí Starostové a nezávislí Gazdík.

V případě, že bude chtít vláda nakupovat od českých firem, nemusí nic v zákoně měnit. „Toto je už za korupční hranou,“ prohlásil místopředseda STAN.

