Podfuk a hanebnost, hřímá opozice nad Jurečkovou úpravou penzí

Schillerová označila za symbolické, že první systémovou úsporou vlády po roce a půl má být omezení valorizace v neprospěch důchodců. „Ministr Jurečka přichází s faktickým zrušením systému mimořádných valorizací v případě vysoké inflace,“ uvedla.

Tento krok podle ní navazuje na nejhorší tradice vlády ODS Petra Nečase s ministrem financí Miroslavem Kalouskem (TOP 09), která také šetřila hlavně na těch, kdo se nemohli bránit. „Hnutí ANO obírání důchodců napravilo už jednou a je připraveno ho napravit v případě potřeby znovu,“ napsala bývalá ministryně financí.

„Je to pouze zastírací manévr, který nic neřeší a je ze své podstaty ekonomicky nesmyslný,“ dodala pro MF DNES Schillerová.

Jde o podfuk, který má „vychýlit kyvadlo inflačních příjmů od seniorů směrem do státního rozpočtu“, dodala. ANO podle ní tyto úvahy nepodpoří, protože důchodci potřebují při nynějším zdražování každou stokorunu. „Nemůžeme připustit, aby vláda přenášela problémy na skupiny, které se nemohou bránit,“ řekla.

SPD odmítá jakékoli snižování a krácení řádných i mimořádných valorizací oproti současnému stavu, sdělil Okamura. „Požadujeme, aby valorizace důchodů probíhala vždy o plný růst inflace tzv. důchodcovského spotřebního koše u mimořádných valorizací a u řádných valorizací ještě navíc o polovinu růstu reálných mezd, jako je tomu teď,“ uvedl Okamura.

„U valorizací jsme ochotni jednat o jediné změně. A sice té, že by probíhaly u všech penzistů o stejnou částku vypočtenou z aktuálního průměrného důchodu,“ řekl Okamura.

Postup vlády považuje Okamura za hanebný, protože ukazuje, že vláda hodlá řešit schodek pouze na úkor důchodců. Nahrazení mimořádné valorizace příspěvkem by podle SPD znamenalo markantní zhoršení příjmové a existenční situace desítek tisíc nízkopříjmových a středněpříjmových důchodců.

„Naprosto odmítáme, aby předčasné důchody nebyly valorizovány, anebo byly jen částečně. To by nevratně poškodilo občany, kteří tvrdě pracují od 18 let a často v těžkých profesích. A je to i na hranici ústavnosti, možná i za ní,“ uvedl Okamura.

Naopak shoda panuje v celé v celé vládní koalici. V pondělí to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Změna je podle něj nutná kvůli udržitelnosti důchodového systému.

Nejvýznamnější změnou je podle Fialy právě zavedení příspěvku. „Místo mimořádných valorizací bude tato sociální dávka, která nebude zvyšovat základ. Je to lepší mechanismus, protože tak překvapivě a náhle nezvyšuje základnu pro další důchody, jak to bylo doposud,“ vysvětlil. Jde o korekci, která byla potřeba, aby byl systém udržitelný dlouhodobě.

Jurečka v neděli uvedl, že je z přístupu opozice, která ve Sněmovně obstruovala návrh na snížení mimořádné valorizace penzí, dlouhodobě zklamaný.

„Pokud zaznívají stanoviska o obstrukcích, reaguji na to s určitou mírou zklamání v tom smyslu, že každá seriózní a odpovědná opozice, která bere svou politiku poctivě, by měla hledat řešení,“ konstatoval Jurečka. Opozičních poslanců se prý ptal, jak by situaci komplexně řešili, odpověď ale nedostal.

Vláda je připravena úpravy prosadit sama

„Změny jsou dohodnuté v rámci celé koalice. Po zkušenosti z minulého roku, kdy žadatelé o předčasný důchod, kteří pracovali a odváděli do systému po kratší dobu, na tom byli lépe než ti, kdo šli poctivě do penze až v řádném termínu, bylo jasné, že systém předčasných penzí musí být spravedlivější,“ řekla MF DNES šéfka Sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

S tím souhlasí i ostatní členové vládní koalice. Tomáš Martínek, expert Pirátů na důchody uvedl, že „pokud bychom pokračovali v zajetých kolejích, odnesly by to ve stáří naše děti, vnuci.“

Vít Rakušan (STAN) uvedl, že v koalici má návrh podporu. „Musíme nastavit udržitelný systém, nyní se platí každý šestý důchod z dluhu,“ dodal. Na dluhy pak odkázal i prezident Petr Pavel. „Není možné žít dlouhodobě na dluh. To, že jsme tak v poslední době žili, je špatně a je potřeba to napravit,“ doplnil.