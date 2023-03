Koalici čeká zásadní jednání. O výši věku odchodu do důchodu a podobě reformy

Minulý týden se ministr práce a sociálních věcí sešel se zástupci ANO, ve středu dopoledne čeká Jurečku i schůzka s lídry SPD.

Premiér Petr Fiala v únoru řekl, koho se týkají úvahy vládní koalice o zvýšení věku odchodu do důchodu.

„Pokud zvažujeme nějaké navýšení věku odchodu do důchodu, tak to zvažujeme až pro ty, kteří půjdou do důchodu někdy kolem roku 2040 nejdříve, čili nebude se to týkat těch, kterým se penze blíží,“ řekl Fiala v Otázkách a odpovědích z Kramářovy vily.

Koalice by si také měla potvrdit dohodu na úpravě pravidel zvyšování důchodů.

Tentokrát nejde o jednorázové mimořádné zvýšení penze, kvůli čemuž čelila pětikoalice ve Sněmovně několik dnů a nocí obstrukcím ze strany opozice, ale o dlouhodobé nastavení valorizačního mechanismu.

Jde o snížení rozdílu v růstu nízkých a vysokých důchodů

„Má to zabránit trvale tomu, aby se výrazně při vysoké inflaci navyšovaly nadprůměrné důchody,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Eva Davidová. Půjde o zpomalení valorizací s ohledem na snížení rozdílů v růstu nízkých a vysokých důchodů.

Vláda by změnu mohla zhruba v polovině dubna, návrh nechce tentokrát Jurečka předkládat s tím, že by ho vláda měla prosazovat v legislativní nouzi a navrhovaná účinnost změny má být od 1. července.

Zákon stanovuje, že se penze mají zvyšovat o inflaci a polovinu růstu reálných mezd. „Polovina to už nebude, bude to trochu méně,“ řekla Davidová.

NERV doporučil zvyšovat penze znovu o třetinu růstu reálných mezd

Národní ekonomická rada vlády kvůli zadlužování doporučila zvedání penzí zpomalit a znovu je zvyšovat o třetinu růstu reálných mezd místo poloviny, jak tomu bylo do roku 2017.

„Musíme změnit valorizační mechanismus, který nebyl vytvořen pro vysokou inflaci. A především musíme připravit důchodovou reformu, které se vlády v posledním desetiletí vyhýbaly. Bude to bolestné, ale je to nutné,“ napsal ve svém článku v úterním Právu premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Od června. což už schválil parlament a podepsal prezident Petra Pavel, mají dostat důchodci mimořádně přidáno 760 korun. Z toho 400 korun míří do základní části penze, kterou mají všichni senioři stejnou, a zásluhová část důchodů se zvýší o 2,3 procenta. Tedy pokud ještě nezasáhne Ústavní soud, na který se hodlá obrátit opoziční hnutí ANO kvůli průběhu schvalování mimořádné valorizace důchodů i kvůli tomu, že penze se mají od června zvýšit v průměru zhruba o tisícovku méně, než na co by měli důchodci nárok podle dosavadních pravidel. Z nich by vyplýval nárok na průměrný růst penze o 1770 korun. Změnou chce vláda letos ušetřit 19 miliard.