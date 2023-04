Mimořádné valorizace penzí v průběhu roku skončí, oznámil ministr Jurečka

Jeho hnutí nepodpoří i zvyšování věku odchodu do důchodu.

Ministr Jurečka chce v prvé řadě dokončit komunikaci o úpravě předčasných důchodů a mechanismu valorizace penzí.

U řádné valorizace se chce vládní koalice vrátit k výpočtu ze třetiny růstu reálné mzdy místo současné poloviny.

Mimořádné valorizace důchodů v průběhu roku plánuje ministr Jurečka nahradit měsíční finanční podporou mezi řádnými lednovými valorizacemi.

Do předčasného důchodu se má nově chodit maximálně o tři roky dříve a lidé budou muset mít pro odchod do penze odpracováno 40 let, během nichž platí sociální odvody.

Jurečka už dříve také řekl, že nechce prosadit do zákona zvýšení věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce.Vycházet se má z toho, že by v průměru člověk pobíral penzi 21 a půl roku.