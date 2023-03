Důchody porostou dál s inflací, ujistil Jurečka odbory. V budoucnu

Podle Jurečky také padlo také důležité ujištění, že úpravy valorizačního mechanismu v budoucnu nemá vládní koalice ambici nastavovat pod inflací. „Počítáme s tím, že v budoucnu budou valorizace plně odrážet inflaci,“ slíbil. Do dvou týdnů má v plánu předložit celý návrh úpravy. V příštích týdnech má následovat doplnění podkladů a opatření.

Připustil však, že otázkou pro valorizace je růst reálné mzdy. Pro příští dva roky je tento parametr nejasný. Zásadní roli bude hrát v budoucnu, až se ekonomika stabilizuje a ekonomika začne znovu růst.

Důchody se zvyšují pravidelně vždy v lednu, a to o inflaci a o polovinu růstu reálných mezd. Mimořádně rostou, když přírůstek cen od posledního přidání překročí pět procent. Národní ekonomická rada vlády (NERV) loni kabinetu doporučila růst důchodů kvůli zadlužování zpomalit a přidávat o třetinu růstu reálných mezd místo o polovinu.

Důchodový věk nebudeme zvyšovat

Jurečka také zopakoval, že nechce prodlužovat důchodový věk, který je jasně definován. „Nepočítám se zvyšováním hranice 65 let. Pracujeme s parametry, které by měly objektivně reagovat na dobu dožití i dobu, kdy byli lidé aktivní na pracovním trhu,“ ujistil.

Ministr práce a sociálních věcí už se dříve nechal slyšet, že nechce prosadit do zákona zvýšení věku pro odchod do penze na 68 let. Podle něj je potřeba zohlednit délku života či dobu a náročnost práce.

„Parametr, který je dnes v zákoně, tedy hranici 65, jsme ještě nedosáhli. To bude v roce 2030 a v případě žen s dětmi ještě o zhruba dva roky později,“ řekl Jurečka. Chce také mnohem více zohledňovat dobu sociálního pojištění. „Když se vše dobře nastaví, může to být pozitivní pro lidi, kteří začali pracovat brzy nebo v náročných pozicích,“ řekl.

„Změny, které se řeší, se nebudou týkat lidí, kteří jsou nyní ve věku padesát plus,“ ujistil Jurečka.

Podle Víta Samka, místopředsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, ztrácí lidé roky roky na začátku pracovní kariéry. „Když si lidé nebudou natahovat studium a půjdou brzy do práce, může to zlepšit bilanci,“ řekl Samek s tím, že chce motivovat lidi, aby pracovali dlouho a nevyhýbali se pojištění.

Zaměřit se chtějí také na lidech, kteří pracují na dohodu o provedení práce. „Nezbývá než trvat na tom, že i tito lidé musejí odvádět na pojištění,“ řekl s tím, že to platí také pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Důležitým tématem schůzky s odbory byla také debata kolem náročných profesí. „Mohu říct za vládní koalici, že budeme společně s odbory na této oblasti a její definici pracovat,“ řekl Jurečka.

Podle Samka nebylo cílem shodnout se na všem. „Spoustu lidí se obávají, že by měli odcházet do důchodu, když neví přesné důsledky,“ řekl.

V debatě se zaměřili také na náročné profese. „Stanoviska jsme významně sblížili. Bude třeba shodnout se, které práce jsou těžké,“ řekl. Mělo by se jednat o práce 3. a 4. kategorie, ale resorty hledají přesnější definice pro práce škodlivé zdraví.

„Pokud budou odbory chtít poslat do pracovního týmu svého odborníka, nabídka tu je. Stejně budu postupovat se zástupci zaměstnavatelů,“ ujistil Jurečka.

Lidé se uchylují k protestům ze strachu, že nevědí, co je čeká. Ať už se jedná o věk odchodu do důchodu nebo dalších změn do budoucna. „Výměna informací by měla být rychlejší a kroky, se kterými vláda přijde, by se neměly schvalovat ve stavu legislativní nouze,“ vytkl Samek. Dodal, že v řešení problémů se nebude předbíhat, pokud pro ně nyní není dostatek informací.