Chceme klidné stáří, vláda nás žene k populistům, říkají odpůrci pozdních důchodů

Lidé přišli před Úřad vlády vyjádřit nesouhlas s plánovaným zvýšením odchodu do důchodu. (29. března 2023)

Jsem tady kvůli dětem

Paní Martina přijela demonstrovat z Ostravy, protestem kráčí za doprovodu kamarádky. V hlavním městě navštěvuje syna, který zde žije, a u toho přišla podpořit své odbory.

Stejně jako ostatní účastníky ji totiž děsí představa práce do 68 let. Pracuje v hutním průmyslu. „Dělám 33 let, nedokážu si představit, že na jeřábu dělám ještě v 68. Chtěla bych se dožít důchodu a i ho nějak v klidu prožít,“ řekla. Pozdější odchod do důchodového věku by se jí ale netýkal, na demonstraci proto přišla především kvůli mladé generaci.

„Vy jste mladí a perspektivní a nechci, abyste pracovali vy na mě. Jde mi o děti i o moje vlastní vnoučata. Chci, aby měla hezký život a aby mohla prožít důchod v klidu,“ tvrdí Martina a dodává, že život v Ostravě je těžký, a to nejen pro ni, ale i pro budoucí generace.