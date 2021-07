Pomoc odložte, materiál nevozte. Morava se obává náporu dobrovolníků

Základní rada Bez předchozí domluvy nejezdit

Zlatým pravidlem pro dobrovolníky je, aby zaměřili svou pomoc na konkrétní rodinu nebo člověka a domluvili se přímo s nimi. Veškeré nabídky pomoci by pak měli směřovat na oficiální místa, ať už na centrální krajský mail dobrovolnici@jmk.cz nebo na e-mail krizovy.stab@breclav.eu . Samozřejmostí je kontaktování koordinátorů.

Jihomoravský kraj ℹ INFO pro dobrovolníky:

Koordinaci pomocníků na místě zajišťují neziskovky. Na koho se obracet?



Moravská Nová Ves - ADRA

Mikulčice - Diecézní Charita

Hrušky - Diakonie

Lužice - Český červený kříž

Hodonín - Pánov - Diecézní charita



❓ Kde budou? V každé z obcí, vždy u stánku na kontaktním místě.

Děkujeme všem, co chtějí pomoct

Pokud lidé hledají informace na sociálních sítích, měli by je čerpat výhradně z oficiálních profilů měst Hodonín a Břeclav spíš než z neoficiálních skupin a stránek založených jinými dobrovolníky.



Doprava Využít svozy

Už bezprostředně po tornádu minulý týden kraj i záchranné složky prosily lidi, aby nejezdili auty přímo do obcí a neblokovali dopravu, protože kvůli velkému množství vozů vznikaly komplikace při průjezdu záchranných složek nebo vozidel odvážejících suť.

Jihomoravský hejtman Jan Grolich ve čtvrtek řekl, že lidé by nyní měli jezdit do center na letišti v Břeclavi a v kulturním domě v Hodoníně, odkud je autobusy odvezou na různá místa, kde bude potřeba pomáhat. Zabrání se tím problémům v dopravě.

Zastupitelé se obávají zejména ztížení dopravní situace v pátek odpoledne, kdy se může spojit čas odjezdů na dovolené s příjezdem dobrovolníků. Pro parkování dobrovolníků proto vyčlenilo plochu břeclavského letiště, rozvážet je odtud budou autobusy vyslané brněnským dopravním podnikem.

Poptává se Pracovní síla, ne materiál

Potřeba jsou především řemeslníci s nářadím, ostatní pomohou především s úklidem. Mohou odklízet suť z poškozených domů, polámané stromy, podle Grolicha se ale i v okolí obcí stále nacházejí uvolněné plechy, které bude potřeba odstranit. Kraj prosí, aby lidé nevozili materiální pomoc, které je dostatek.

Výbava Pomůcky k práci i proti horku

Lidé by si měli uvědomit, že vyjíždějí na místo, které je v podstatě staveništěm, a měli by s sebou mít základní vybavení, jako jsou uzavřené boty, pracovní rukavice, ale podle počasí i opalovací krémy nebo pokrývky hlavy. Právě kvůli nedostatečnému vybavení docházelo v uplynulých dnech často k úrazům nebo kolapsům z horka.

Ubytování Stanová městečka

Zastupitelé upozorňují, že by lidé neměli počítat se zajištěným noclehem. Pro dobrovolníky je sice v místech provizorní zázemí, jako sprchy, podle kraje by ale bylo vhodné, kdyby se na noc vraceli domů, pokud mohou, protože nocleh nelze garantovat. Mohla by však vzniknout stanová městečka. Snahou je, aby bylo v každé obci.

Občerstvení Pro dobrovolníky jen studené

Teplé jídlo je v obcích primárně zajišťováno pro hasiče, vojáky a policisty, pro dobrovolníky jsou k dispozici velké chladicí boxy se zásobou potravin a nápojů.

Přijeďte později, vyzvala Břeclav

Krizový štáb Břeclavi, pod jehož působnost spadají Hrušky a Moravská Nová Ves, dobrovolníky rovnou požádal, aby svou pomoc přímo v obcích postižených tornádem odložili na pozdější dobu. Vedení města se náporu o prodlouženém víkendu obává.

„Jsme rádi, že tolik lidí chce přijet na místo osobně pomoci, ale poněkud se obáváme, že po současném přílivu dobrovolníků, které je složité zorganizovat, za pár týdnů nebude mít v postižených obcích kdo pomáhat. Přitom jejich obnova potrvá měsíce,“ řekl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška.

25. června 2021