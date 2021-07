Morava zničená tornádem čeká nápor dobrovolníků, chystá stanová městečka

Jihomoravský krizový štáb očekává, že se do obcí zasažených tornádem na víkend sjedou tisíce dobrovolníků, aby pomohli s odstraňováním následků.

„Bude to potřeba zorganizovat, aby na místě nevznikl chaos. Řešíme vznik stanového městečka. Na místo chystáme kyvadlovou dopravu z parkovišť v Hodoníně a Břeclavi,“ uvedl na Twitteru jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Stanové městečko by chtěli zřídit v každé zasažené obci.



Lidé by měli jezdit do center na letišti v Břeclavi a v kulturním domě v Hodoníně, odkud je autobusy odvezou na různá místa, kde bude potřeba pomáhat. Mohou odklízet suť z poškozených domů, polámané stromy, podle Grolicha se ale i v okolí obcí stále nacházejí uvolněné plechy, které bude potřeba odstranit.



Krizový štáb požádal také armádu, aby poskytla svou těžkou techniku a nakladače. Do obcí na Břeclavsku a Hodonínsku zasažených bouří přijíždí pomáhat 39 kusů těžké vojenské techniky.



„V průběhu dneška by se měla zapojit do prací, pomáhat by měla na skládkách a s převozem suti,“ doplnil hejtman.



Dál stoupá i počet domů, které jsou po tornádu tak poškozené, že bude nutné je zbourat. V současnosti statik určil, že k zemi půjde 157 domů a číslo stále není konečné.



Někteří obyvatelé už s bouráním začali, řízené demolice za pomoci hasičů začnou příští týden. Celkově vichr poničil 1 200 domů.

V současnosti je z obcí zhruba z poloviny odklizený odpad a suť. Je na 11 skládkách, cílem je převézt ho na tři skládky.



Právě dnes bude situaci s odpadem přímo na místě řešit hejtman také s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). „Budeme řešit likvidaci odpadu a její financování. Budou to stovky milionů,“ dodal Grolich.

29. června 2021