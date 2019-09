To bych od Pepíka nečekal, reagoval na Marešovo odstoupení jeho mentor

Vy jste Josefa Mareše při práci zažil, je to tak?

Ano, dokonce je to můj odchovanec.

Jaké byly jeho začátky, když k policii přišel?

On je opravdu vynikající vyšetřovatel, to zaprvé. A já jsem si ho vybral. Pak má také hned dvě vysoké školy, což také něco značí. Je to prostě klučina, kterému to vážně myslí. I proto je šéfem I. oddělení pražské kriminálky.

On ale bude ke konci listopadu ve funkci končit.

Končit? Ježišmarja, to bych teda od Pepíka nečekal. To on se mi určitě ozve, občas za mnou i jezdí. Ale to bych nečekal.

A můžete si krátce vzpomenout na případy, které jste spolu vyšetřovali?

On dělal především na těch známých vraždách jako byly třeba ty orlické, kde policie našla v přehradě těla v sudech. Na nich v podstatě začal. Ale dělal i spoustu dalších případů.

Jak se dostal na oddělení vražd?

Já jsem si ho tam víceméně vytáhl a vybral. První byl teda Ivan Smékal, který mi dělal potom šéfa I. oddělení, protože já jsem dělal šéfa odboru vyšetřování. Ale vytáhl jsem si ho tam já, s Ivanovou pomocí.

Jiří Markovič (76) Narodil se 16. listopadu 1942 v Boleradicích, Československu. Je to jeden z předních českých kriminalistů. Na oddělení vyšetřování se dostal už v roce 1966, šéfem prvního oddělení, takzvané mordparty, se stal o dvacet let později. Mezi jeho nejznámější případy patří „Spartakiádní vrah“ Jiří Straka nebo Ladislav Hojer, který byl sériový vrah a kanibal. Za vraždu pěti žen dostal trest smrti.

Je to podle vás ztráta pro policii?

To určitě je. Je to dokonce velká ztráta pro policii, jestli nebude pokračovat.

A jak na pana Mareše vzpomínáte? Z osobního i pracovního pohledu.

Je to veselý člověk, to v každém případě. On se podílel také na několika scénářích, jako u krimiseriálu Případy I. oddělení. Tam mě pak dokonce seznamoval s herci, kteří v něm hráli. Je to opravdu fajn kluk, co vám mám povídat. Jen nevím, co ho přimělo k tomu, že to teda vzdává.

Možná současné poměry u policie?

To já nedokážu posoudit, protože už jsem dvacet let z oddělení pryč. Ale vzdal to také Ivan Smékal, který odešel. To byli jedni z nejšikovnějších lidí, se kterými jsem kdy pracoval.

Umíte si představit, kdo by mohl Josefa Mareše nahradit?

(smích)

Není u policie někdo takhle dobrý?

Já si to neumím představit, ale také proto, že jsem už dvacet let mimo sbor, jak jsem říkal. Nedokážu to odhadnout, protože bych musel ty lidi sledovat, vidět je při práci a jak to dělají. Mít je pod kontrolou. A to nemám. Nemám nikoho v hlavě, ale určitě nabídnou někoho vysoce kvalitního.