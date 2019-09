Řešil orlické vraždy i zmizení Aničky, teď šéf pražské mordparty Mareš končí

„Dnes pan ředitel rozhodl, že 30. 11. mi končí služební poměr. S ohledem na neobvyklou rychlost vyřízení mé žádosti a tím potvrzené vztahy vedení ke mně, se k důvodům mého odchodu zatím raději vyjadřovat nebudu,” řekl Deníku N známý kriminalista Mareš.

Josef Mareš Začínal jako vyšetřovatel na Obvodním úřadě vyšetřování v Praze 4. V roce 1992 postoupil na Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy. V letech 1993 až 2001 působil jako vyšetřovatel. I. oddělení tehdejšího Odboru vyšetřování a zabýval se převážně vyšetřováním vražd (vražda Ludviky Jonákové, Orlické vraždy, vraždy LTO aj.). V letech 2001 až 2004 byl vedoucím I. oddělení – tj. „pražské mordparty“, poté působil na postu zástupce velitele SKPV. V říjnu 2010 se stal vedoucím týmu „Anička“ s cílem objasnit zmizení Anny Janatkové. Od roku 2011 je opět vedoucím I. oddělení, tedy oddělení vražd. Fandí týmu AC Sparta Praha.

Jestli bude u policie pokračovat v jiné funkci Mareš neřekl a víc nechce zatím celou situaci komentovat, napsal na dotaz MF DNES.

Šéf pražské mordparty už dřív v éteru Českého rozhlasu naznačil, že by mohl skončit. Moderátorka se ho zeptala, jestli chtěl někdy s prací přestat.

„Někdy jsem chtěl a v současné době asi i přestanu určitě. Zvažuji to. Dělám to 29 let, u policie se mění podmínky a už tam nejsou vztahy takové, jako si je pamatuji. Zatím o tom jenom uvažuji a dál bych o tom nemluvil,“ prohlásil během vysílání pořadu Blízká setkání na Dvojce Mareš už 26. července.