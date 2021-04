Nedůvěra vládě není teď vhodná kvůli krokům vůči Rusku, říká Bartoš

Podmínkou pro rozpuštění Sněmovny podle Bartoše je, že i Senát ve čtvrtek schválí změnu volebního zákona. „Na minulé schůzce mi prezident Zeman potvrdil, že by ho podepsal obratem. Chtěl bych ujištění, že se na tomto u pana prezidenta nic nezměnilo,“ sdělil iDNES.cz Bartoš.

Pak by se v případě rozpuštění Sněmovny mohly volby konat již začátkem července a ne až v říjnu. K rozpuštění Sněmovny je ale třeba nejméně 120 hlasů, přičemž minulý týden to odmítl premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Bez hnutí ANO Sněmovna rozpuštěna nebude, pokud by se na tom neshodli všichni ostatní, ale rozpuštění dolní komory nechtějí ani komunisté a sociální demokraté.

„Stále si trváme na tom, že předčasné volby jsou jediné rozumné řešení. Proto tuto variantu nevzdáváme a ihned po schválení novely volebního zákona a mém setkání s prezidentem Zemanem zahájíme jednání se všemi stranami ve Sněmovně,“ uvedl v úterý pro iDNES Bartoš, když poslanci Pirátů a hnutí STAN odmítli přidat podpisy pro svolání mimořádné schůze Sněmovny kvůli hlasování o nedůvěře vládě Andreje Babiše.

O hlasování o nedůvěře vládě usilují ODS, KDU-ČSL a TOP 09. „Je absurdní rozpouštět Poslaneckou sněmovnu, když máte vládu s důvěrou,“ hájí šéf ODS Petr Fiala postup, ke kterému se přiklonila koalice Spolu. „V politice se nemá jen taktizovat. Historická zkušenost jasně ukazuje, že kdo se nepostaví zlu, sám se na něm podílí,“ hájí postup koalice Fiala.

Zeman v neděli uvedl, že Sněmovnu může, ale také nemusí rozpustit. To je ale v přímém rozporu se zněním Ústavy České republiky. „Prezident republiky Poslaneckou sněmovnu rozpustí, navrhne-li mu to Poslanecká sněmovna usnesením, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců,“ uvádí Ústava ČR v článku 35. Zeman také řekl, že by nechal vládnout Andreje Babiše až do voleb, i kdyby jeho vládě byla vyslovena nedůvěra.

Bartoš bude se Zemanem jednat i o covid-19

Šéf Pirátů Bartoš chce s prezidentem Zemanem probírat i aktuální stav šíření covid-19 a aktuální vládní opatření.

„Zatímco vláda často neslyší k potřebám lidí i firem prezident má na premiéra zjevný vliv. Po minulém setkání, které jsem s prezidentem Zemanem měl, jsem si odnesl explicitní podporu COVID nemocenské. Nyní se soustředíme asi na dvě až tři zásadní oblasti, pokud pominu otázku velmi pomalého očkování. Školy, sportování mládeže, ale i dospělých, oblast maloobchodu a služeb v souvislosti s pandemickým zákonem,“ uvedl před cestou na Hrad Bartoš.