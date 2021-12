Černochová na Twitteru blokuje „úderku“. Jste u mě vítaní, píše Hřib

@JanHrebejk Bez kudrlinek. Vidím muže na vozíku. No a co? Jestli patříte mezi lidi, co by MZ raději viděli po zemí, než v Lánech, tak Vás zklamu krutou pravdou. Mluvili jsme tam spolu cca 45 minut o odborných věcech a MZ je se vším všudy zpátky. Přestaňte nás obviňovat ze lži. Děkuji.