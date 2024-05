Lidé šlechtě nezávidí majetky, ale minulost a předky, říká historik Županič

Proč lidi pořád šlechta přitahuje?

Myslíte tím Schwarzenbergův pohřeb? Pro část populace nebylo důležité, že šlo o Karla Schwarzenberga, natož o knížete, ale o to, že odešla výjimečná osobnost. Když zemřel Karel Gott, tak se na jeho pohřeb také dívala polovina republiky. Oba se zapsali do historie a každý měl zásluhy o tento stát, byť každý úplně jiné.

A když vezmeme šlechtu obecně?

Co se šlechty jako takové týče, to je jiný problém. Vztah obyvatel Česka k ní je velmi nevyrovnaný – od naprostého obdivu po úplné odmítání. A přitom většina lidí šlechtě závidí. Mnohdy nevědomky, ale závidí. Nikoli majetky nebo společenské kontakty, ale vědomí minulosti. My – a teď mluvím o majoritě společnosti – víme o předcích strašně málo. Někdo nezná ani jméno pradědečka, další si sice dohledali v matrikách předky až do 17. století, o jejich životech ale neví téměř nic. Jen jména, data, někdy povolání. Málokdo má tak významné předky, aby mohl říct, že zná podrobnosti o jejich životě, nebo dokonce může tvrdit, že se před dvěma sty lety zapsali do dějin, byť regionálních.