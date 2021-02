Boj o dědictví. Rothschildové marně usilují o vrácení majetku zabaveného nacisty

Téměř století. Rothschildové by rádi získali zpět mimo jiné nemovitosti v okolí šilheřovického zámku, který vlastnili od roku 1844 téměř století. Zámek vrátit nechtějí. | foto: Profimedia.cz

Mohla by to být pohádka, jak pět synů frankfurtského obchodníka změnilo svět, ale tenhle příběh nemá tak dobrý konec, jak se na správnou pohádku patří. Přes sto let Rothschildové patřili k nejvýznamnějším středoevropským podnikatelům, než jim majetek v Československu zabrali nejdříve nacisté a pak komunisté.