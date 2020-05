Česko od katastrofy pomohl zachránit jediný muž, prozradil Hamáček

„Ten moment, kdy jsem si uvědomil, že se na nás valí vlak v protisměru, byl, když jsem viděl matematický model, který na základě křivek z Itálie a možná už ze Španělska namodeloval, co by to znamenalo v počtu nakažených u nás a kdy dojde ke kolapsu zdravotnictví,“ popsal v rozhovoru pro médium.

„Když mi to ten autor prezentoval na ministerstvu vnitra, bylo ticho. Uvědomili jsme si, že v horizontu týdnů se na nás řítí obrovský průšvih,“ uvedl Hamáček při rekapitulaci dnů, kdy se v Česku poprvé objevily případy nákazy a kdy on pochopil, že je nutné jednat rychle.

Podle Hamáčka si však tento člověk nepřeje být znám veřejně a nestojí ani o veřejné poděkování.

„Dohodli jsme se, že není důležité, kdo to byl. Myslím, že nechce být slavný, a my stále s týmem kolem něj spolupracujeme. Odvedl pro tuto republiku obrovský kus práce. Když s tím bude souhlasit, tak mu poděkuji veřejně, ale v této fázi ten souhlas nemám,“ dodal Hamáček.

Babiš napřed nevěřil

Hamáček popsal, že poté, co mu muž ukázal tento matematický model, prezentoval ho spolu s ním na bezpečnostní radě státu. Tehdy číslům nevěřil ani sám premiér Andrej Babiš. Svůj názor změnil poté, co se potvrdilo, že model ukazuje správná čísla.

„Nechal jsem si ty čísla v mobilu a každý den jsem si zkontroloval počty reálných případů s modelem a ono to sedělo skoro přesně. To samé evidentně dělal premiér, a když to pátý nebo šestý den vycházelo, že to nabírá exponenciální křivku, tak pochopil, že je zle,“ popsal vicepremiér.

V rozhovoru šéf vnitra také popsal, jak se jeho vztah s premiér Babišem zlepšil a jak to na začátku bylo s ochrannými pomůckami pro zdravotníky z Číny. Připomněl, že ministerstvo zdravotnictví tehdy tvrdilo, že zdravotnických pomůcek bude mít Česko dostatek, což se pak ukázalo jako lež. Podstatná podle něj byla schůzka 14. března na ministerstvu průmyslu.

„Pana premiéra jsem asi dvakrát upozornil, že jestli má něco potenciál vládě fatálně uškodit, dokonce jsem použil výraz sundat tu vládu, tak je to nedostatek ochranných prostředků,“ popsal ministr vnitra. Už tehdy se s premiérem dohodli, že se pokusí sehnat roušky z Číny. Hamáček doplnil, že ministerstvo vnitra nikdy nepočítalo s tím, že by mělo nakupovat roušky a respirátory pro celou republiku.