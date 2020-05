Stát bude regulovat cenu koronavirových testů, oznámil ministr Vojtěch

„Začneme regulovat cenu testů na covid pro samoplátce i správní úřady. Max. cena bude 1 674 Kč. Doposud stál mezi 2-3 tis. Testování pro samoplátce je stále více využívané. Chceme, aby cena byla přijatelná a nevznikaly velké cenové rozdíly. Cenový předpis začne platit od zítra,“ napsal na Twitteru ministr Vojtěch.

Adam Vojtěch @adamvojtechano Začneme regulovat cenu testů na covid pro samoplátce i správní úřady. Max. cena bude 1 674 Kč. Doposud stál mezi 2-3 tis. Testování pro samoplátce je stále více využívané. Chceme, aby cena byla přijatelná a nevznikaly velké cenové rozdíly. Cenový předpis začne platit od zítra. oblíbit odpovědět

V současné době za test, zda mají nemoc covid-19, zaplatí lidé od 1800 do 3000 korun. Test potřebují pravidelně třeba lidé jezdící za prací do zahraničí.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Podle epidemiologů by měl být negativní test jednou z podmínek letního cestování do zahraničí. Některé země jej zřejmě budou požadovat před vjezdem, po návratu bude povinný v České republice. Bez něj by lidé po dovolené museli do čtrnáctidenní karantény, kterou by jim stát nehradil.



Od začátku března se nákaza koronavireem projevila celkem u 8 275 lidí. Vyléčilo se 5 058 lidí, tedy tři pětiny nakažených. Celkem zemřelo 290 nemocných s nemocí covid-19.

Počet osob s covid-19 dle krajů