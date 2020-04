Ještě pořád můžeme i přitvrdit, říká ministr vnitra Hamáček

Můžete zkusit vysvětlit, co se v posledních 48 hodinách děje? Zatímco dosud některá rozhodnutí vlády působila chaoticky, v posledních dvou dnech skoro jako kdybyste byli na drogách. Čím to?

Myslím, že situace není tak strašná, jak ji popisujete. Z mého pohledu problém nastal rozhodnutím městského soudu v Praze, který naprosto masivním způsobem vstoupil do diskuze ve vládě. My se bavili, jak postupovat z hlediska zákona. Ministerstvo vnitra od začátku zastávalo názor, že se máme řídit krizovým zákonem v rámci nouzového stavu. Kolegové z hnutí ANO na radu svých právních odborníků preferovali řešení použitím zákona o veřejném zdraví. Do tohoto sporu, který se fungováním vlády prolínal, dostal se už spíš do politické roviny a ve čtvrtek měl být vyřešen na vládě, zásadním způsobem zasáhl soud. Dal za pravdu těm, kteří říkali, že pokud vláda přistupuje v krizové situaci k zásadnímu omezení lidských práv, musí to dělat podle krizového zákona, který je navázán na nouzový stav. Tudíž těm, kteří nechtěli prodlužovat nouzový stav, nezbylo, než to přehodnotit. Proto to teď vypadá, že vláda mění přístup. Ale ona jen reaguje na rozhodnutí soudu.