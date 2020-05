Za 10 dnů se otevřou prostory do 300 lidí. Týká se to hospod, zoo či kempů

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V pondělí 25. května vláda rozvolní největší část opatření, která zavedla v půlce března kvůli šíření koronaviru. Po dvou měsících se otevřou vnitřní prostory restaurací a kaváren a další provozovny stravovacích služeb.

Povoleny nově budou také skupinové akce s účastí nejvýše 300 osob, a to včetně sportovních aktivit. Lidé také budou moci opět začít používat šatny, toalety a sprchy. Opět se otevřou také hotely a penziony, venkovní kempy a další ubytovací zařízení.

Turistům se opět otevřou vnitřní prostory hradů a zámků. Přístupné opět budou plavecké bazény, koupaliště, sauny a wellness centra. Lidem se také otevřou dosud uzavřené části zoologických zahrad.

Do lavic se také vrátí žáci prvního stupně základních škol. Výuka by měla probíhat formou školních skupin s maximálním počtem 15 žáků v jedné skupiny. V lavici by měl sedět pouze jeden žák.

Jejich docházka však bude dobrovolná a záleží tedy na rozhodnutí rodičů. Ti v případě, že by dítě do školy neposlali, nepřijdou o ošetřovné. Poslanci totiž v úterý schválili, že stát bude rodičům vyplácet příspěvek až do 30. června bez ohledu na docházku dětí do školy.

Lidé také budou moci od 25. května chodit venku bez roušky. Budou však muset udržovat odstup nejméně dva metry, pokud nepůjdou společně s lidmi, s nimiž žijí ve společné domácnosti. Podle Vojtěcha zůstane povinnost nosit roušku v hromadné dopravě a v uzavřených prostorách.

Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

První nákaza koronavirem se na českém území prokázala 1. března. Vláda postupně přijala řadu opatření, kterými od března dosud bezprecedentním způsobem omezila volný pohyb a cestování, sdružování, podnikání, kulturu, sport, školní výuku a další aktivity.

Nyní opatření kvůli příznivé epidemiologické situaci postupně uvolňuje. V pondělí se otevřely například obchodní domy, zahrádky restaurací nebo kadeřnictví, povolena byla mezinárodní přeprava. Poslední vlna uvolňování nastane právě 25. května.

Počet osob s covid-19 dle krajů