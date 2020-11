Nová inzulinová pumpa pacienty zodpovědnosti nezbaví, usnadní jim ale život

„Nová inzulinová pumpa představuje v léčbě cukrovky obrovský posun. Jde o unikátní hybridní systém s uzavřenou smyčkou, který dokáže fungovat na bázi umělé slinivky,“ popsal Martin Prázný z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN).



Přístroj je tvořen ze senzoru a portu pro dávkování inzulinu. Právě to vytváří uzavřený okruh pro dávkování. Zatímco starší modely pouze chránily pacienta před nízkým cukrem a dokázaly vypnout inzulin, když se pacient blížil do nízkého pásma, nová pumpa umí ve chvíli, kdy cukr stoupá, inzulin i přidat.

Potřebu inzulinu umí pumpa také předvídat a to takřka nepřetržitě. Senzor hodnoty kontroluje až 288krát denně, tedy zhruba každých pět minut.

Inzulinová pumpa a chytrý telefon

Pacientů s diabetem prvního typu stále přibývá, v Česku jich je padesát až šedesát tisíc. Nová pumpa jim podle Prázného zjednoduší život.



To potvrzuje pacient s diabetem 1. typu Pavel Hartig. Ten se s nemocí potýká od svých dvaceti let. „Při mém velmi aktivním životě je pro mě velmi složité fungovat stejně jako moji vrstevníci,“ uvedl. Neustále se musel soustředit a myslet na správné dávkování inzulínu, které mu bylo trapné dávkovat na veřejnosti.



Pumpu má nyní týden. Zároveň ale stále musí kontrolovat inzulin, který si potřebuje nadávkovat k jídlu. Pokud bude jíst jídlo se sacharidy, měl by zhruba znát jejich množství, a dát si vypočtenou dávku. Pokud však udělá chybu, pumpa by se měla postarat o to, aby byla co nejmenší.

„Když to řeknu zjednodušeně, tak od pumpy čekám, že o ní nebudu vědět. Nechci, aby mě zásadně omezovala a otravovala, takže se snažím chovat tak, aby mi tam nepípaly nějaké výstrahy,“ dodal Hartig. Pumpu má na pásku a od ní vede hadička do těla. Senzor je pak umístěn na rameni.

Přístroj lze propojit s chytrým telefonem. V aplikaci pacient vidí hodnotu krevního cukru, hladinu glukózy a šipku, která ukazuje, jestli bude cukr stoupat, klesat nebo jestli bude spíš vyrovnaný. Data ze smartphonu zároveň proudí na cloudová úložiště, kde je může zkontrolovat zdravotník nebo rodiče, pokud se jedná o dětského pacienta.

Pumpa není všemocná

Ideální by podle Prázného bylo, aby pacient do přístroje nemusel vůbec zasahovat. „Toto je pokročilý hybridní uzavřený okruh, a stejně jako hybridy u aut, i zde je pořád nutný zásah pacienta tím, že si dá inzulin k jídlu,“ vysvětlil lékař.

Pumpa sice dokáže zareagovat na jídlo, kdyby si pacient žádnou dávku inzulinu nedal, ale nikdy to nebude stoprocentně přesné. Také se musí starat o dostatek inzulínu, výměnu kanyly i senzoru.



Pumpa je určena pro pacienty s diabetem prvního typu, tedy pro ty, kteří vlastní inzulin nemají a umírají bez něj. Zároveň jsou nejčastěji diagnostikováni v dětském věku.

Cukrovka je stále na vzestupu

Počet nemocných cukrovkou prvního a druhého typu v tuzemsku se blíží deseti procentům populace. Každoročně přibývá více než dvacet tisíc nových nemocných. Odborníci proto bijí na poplach. Rozhodně nejde o banální onemocnění, komplikace mívají fatální následky.



V ohrožení jsou i nyní, protože jim hrozí vážnější průběh koronaviru. „A to hlavně těm, kteří nemají správnou léčbu,“ upozornil lékař Martin Haluzík.



Problém podle něj mají hlavně starší pacienti s dalšími nemocemi; například s obezitou, vysokým tlakem, cévními a ledvinovými komplikacemi.



„Dobře kompenzovaný mladší diabetik bez komplikací může mít riziko vážnějšího průběh onemocnění koronavirem podobné jako nediabetik,“ dodal Haluzík.