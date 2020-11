Proč cukrovka zhoršuje průběh covidu-19 a jak ji odhalit. Ptejte se lékaře

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. po ukončení Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v roce 1994 pracoval až do roku 2016 na III. interní klinice 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V letech 2000-2002 působil jako Visiting fellow v National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney Disease v USA. V současnosti se v Centru diabetologie IKEM klinicky i vědecky věnuje problematice obezity, diabetu a inzulínové rezistence, je členem výboru České diabetologické společnosti ČLS JEP a předsedou České obezitologické společnosti ČLS JEP.

Je autorem osmi knih, mnoha kapitol v českých a anglických monografiích, více než tří stovek odborných a řady populárně vědeckých článků a držitelem řady českých i mezinárodních cen za výzkumy v diabetologii a obezitologii.