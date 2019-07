Spojeni Kyprem: byznys J&T pojí zbrojaře s bývalým primátorem Prahy

Stopy k záhadám opředenému byznysu J&T totiž často mizely na Kypru ve spleti firem, jejichž majitele nelze dohledat. MF DNES se proto pokusila zmapovat jednu z takových kyperských sítí, která vyrostla kolem společnosti Berg Nominees Limited.

J&T se k této společnosti nikdy oficiálně nehlásila. Pravda však je, že několik firem, které pod Berg Nominees patří, J&T prokazatelně využívala.



Spleť společností kolem Berg Nominees čítá několik desítek dalších firem, které podnikají v Česku i na Slovensku. A jména s nimi spojená vedou od zbrojního byznysu až po bývalého pražského primátora.

Slovenský zbrojař a přítel expremiéra Fica

O společnosti Berg Nominees psal i zavražděný slovenský novinář Ján Kuciak. Narazil na ni, když popisoval byznys zbrojaře Miroslava Výboha, blízkého přítele slovenského expremiéra Roberta Fica.



Výboh, který figuroval v kauze kolem Marka Dalíka a obrněnců Pandur, kyperskou firmu podle webu Aktuality.sk využil při investování do nemovitostí. Konkrétně měla společnost Berg Nominees vlastnit jinou kyperskou firmu, která ovládala Výbohův majetek v hodnotě přes patnáct milionů liber.



Výboh se ve společnosti lidí z J&T objevil například v květnu 2008. Zbrojař se tehdy během závodů formule 1 zúčastnil akce pořádané na jachtě v Monaku, na níž se setkal spolumajitel J&T Ivan Jakabovič s tehdejším ministrem financí Jánem Počiatkem z Ficova Směru.

Bylo to krátce předtím, než se měnil kurz slovenské koruny vůči euru. J&T navíc jen pár dní po schůzce obou mužů provedla lukrativní obchod na devizovém trhu, a tak se spekulovalo, zda Počiatek strategické informace nevyzradil. J&T to popřela. A ministr aféru nakonec ustál.

Horská chata nedaleko Albrechtic

Další z firem, které patří pod Berg Nominees, má vazby na bývalého primátora Prahy Pavla Béma. Bém je jednatelem společnosti Levandres, které patří novostavba, jež před čtyřmi lety vyrostla v chráněné oblasti nedaleko Albrechtic v Jizerských horách.

Jak MF DNES uvedla již před časem, při podnikání v realitách využíval kyperské firmy s vazbami na lidi z J&T zřejmě i Bémův blízký přítel, podnikatel Roman Janoušek. Společnost Breva, s níž byl Janoušek roky spojovaný (dnes již pod názvem Sagnell Business), vlastní několik lukrativních nemovitostí v historickém centru Prahy nebo například v nejdražší budově Česka – pankráckém mrakodrapu V Tower.



J&T se od firem, které působí v byznysu s realitami kolem Janouška a Béma, distancovala.

Sagnell má společné podnikání také s dalším známým pražským podnikatelem – Tomášem Hrdličkou. Společnost Kupiano Investments, kterou Hrdlička ovládá spolu s finančníkem Karlem Pražákem, vlastní společně se Sagnellem firmu Skidor. Ta má podíl v milionovém byznysu s provozem lyžařského areálu ve Špindlerově Mlýně.

Loterijní byznys v Řecku

Stopy Berg Nominees však nevedou jen do Jizerských hor, ale i do nejvyšších pater loterijního byznysu. Když v roce 2013 společnost miliardáře Jiřího Šmejce Emma Delta oznamovala vstup do řecké loterijní společnosti OPAP, tamní dominantní sázkové kanceláře, jmenovala jako jednoho ze svých investorů společnost Helixor Ltd.

Podle tiskové zprávy vydané k obchodu reprezentoval Helixor právě J&T. A stoprocentním vlastníkem Helixoru je právě Berg Nominees. Dnes už však podíl v lukrativní řecké loterii nedrží. Před dvěma lety koupila podíl Helixoru v Emma Delta loterijní skupina Sazka Group.