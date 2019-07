Domy expolitika Hrdličky znepříjemňují lidem život, lákají squattery

„Je to hrozné tady bydlet. Je tu nepořádek, často hluk do ranních hodin. Pobývají tu většinou takové zvláštní existence,“ popsal MF DNES život u vybydlených ruin muž středního věku. Jméno říct nechtěl.



Jeho slova potvrdila policie. „V objektech se pohybuje různý počet lidí. Někdy to jsou tři osoby, jindy skupina pěti lidí, ale zaznamenali jsme i větší skupiny deseti až patnácti osob,“ uvedla mluvčí Irena Seifertová s tím, že vážnější problémy začaly na konci roku 2017, jak už o tom informoval server Aktualne.cz.

„Městská policie obecně považuje soubor těchto opuštěných objektů za problematický, začátkem roku proto přijala vlastní opatření. Nad rámec běžné hlídkové činnosti tu denně provádějí kontroly příslušníci městské policie i jejich kolegové s psovody,“ vylíčila policejní mluvčí.

Policie podle ní přijala za loňský rok kvůli objektům 22 oznámení od občanů. V letošním roce jich bylo zatím pět. „Nejčastěji jde o rušení nočního klidu, porušování veřejného pořádku. Zaznamenali jsme ale i neoprávněné rozdělávání ohňů a neoprávněný vstup do objektu či na pozemek,“ upřesnila k tomu Seifertová.

Tomáš Hrdlička nicméně nařčení, že se situací nic nedělá, odmítá. „I my bychom rádi ty objekty strhli a postavili tam něco pěkného, ale nemáme přístup na pozemek,“ řekl MF DNES.

Objekty, v nichž kdysi bývala mateřská škola, vlastní přes společnost Goliant Projekt. K nim přilehlý pozemek však vlastní firma Bečvářova, a. s., která je známá z velké restituční kauzy. V Praze vlastnila zhruba 130 hektarů a policie už několik let vyšetřuje, zda byly řádně zrestituovány. A kvůli tomu je část z nich v katastru zaplombovaných a vlastníci s nimi nemohou nakládat.

Stavbu zastavila plomba

Hrdlička podle svých slov chtěl k objektům koupit i pozemky. „Dohoda zněla, že to uděláme po ukončení územního řízení, které bylo zahájeno v květnu 2015,“ líčil MF DNES podnikatel.

Zhruba o půl roku později ovšem městská část řízení přerušila. Důvodem byl právě ten fakt, že u společnosti Bečvářova zjistila omezení u nakládání s majetkem. „Vrchní státní zastupitelství sice řeklo, že to by nijak nemělo ovlivnit chod řízení, ale městská část to zastavila a od té doby se nic neděje. Objekty chátrají. Bydlí v nich lidé, kteří tam nemají co dělat,“ popsal Hrdlička.

Policie to, v jaké fázi je vyšetřování případu Bečvářova, odmítá komentovat. „Ke konkrétním subjektům se nebudeme vyjadřovat,“ napsal MF DNES policejní mluvčí David Schön.

Někdejší vlivný pražský politik by i přesto po letech nečinnosti rád s ruinami něco udělal. „Připravujeme návrh vrchnímu státnímu zastupitelství, aby nezávislý znalec pozemek ocenil, a společnost Goliant tu stanovenou částku složí a použije ji jako zástavu u orgánů činných v trestním řízení. Situace by se tak konečně mohla odblokovat,“ uvedl Hrdlička, kterého už podle jeho slov investice do vybydlených ruin přišly na desítky milionů korun. A zatím s nulovým výsledkem. V budoucnu by však rád v místě vystavěl areál sociálních služeb.